Москву призвали спасти Белоруссию от русофобской диктатуры

31.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Запад готовит свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко и повторение в стране украинского сценария с госпереворотом.

Об этом в своем блоге заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, для этого западная агентура пытается рассорить Белоруссию с Россией.

«Белоруссия. Готовится свержение Лукашенко теми же странами, которые свергли Януковича. Агентура стран НАТО в элите Белоруссии пытается поссорить Лукашенко с Россией и с Путиным. Заставить проводить политику равноудаленности от России и от Запада, как Януковича. А потом свергнуть его, как Януковича. Они уже во многом обманули его, как Януковича. Чтобы установить в стране русофобскую диктатуру, как в стране Януковича. Россия должна быть готова к этим событиям, должна проявить волю и спасти Белоруссию от русофобской диктатуры, чтобы не получилось такой же катастрофы, как в стране после свержения Януковича», – заявил Марков.