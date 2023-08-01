Москву призвали защитить аэростатами

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Борьба с атакующими Москву беспилотниками традиционными средствами затруднена, поэтому, возможно, придется прибегнуть к неординарным методам.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, придется возвращаться к практике времен Великой Отечественной войны, когда использовались привязные аэростаты, для того, чтобы самолеты не могли проникать в центр столицы. Здесь, возможно, придется использовать аэростаты, к которым будут крепиться сети, препятствующие пролету такого рода летательных аппаратов. Я имею ввиду – делать рубеж по всему периметру Москвы», – сказал Кнутов.

Он считает, что на меры защиты столицы не надо жалеть средств, потому что ситуация в ближайшее время будет обостряться.

«Потому что в этом году киевский режим уже выделил 1 млрд 100 млн на закупку беспилотников, как они говорят, украинского производства. Хотя – это сборка только украинская. Там больше десятка моделей. Будут производить, будут пытаться совершать атаки. Средства защиты мы имеем. Но усовершенствовать беспилотник в сто раз проще и дешевле, чем станцию радиоэлектронной борьбы. Поэтому раз в полгода у нас появляются новые станции РЭБ. Это не из-за того, что старые плохие, а потому, что появились новые беспилотники», – сказал Кнутов.

По мнению эксперта, самое главное – уничтожить места сборки БПЛА на Украине. Они должны стать главной целью российских ВКС.