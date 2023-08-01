Москву призвали защитить аэростатами

Елена Острякова .  
01.08.2023 17:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 89
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Москва, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Борьба с атакующими Москву беспилотниками традиционными средствами затруднена, поэтому, возможно, придется прибегнуть к неординарным методам.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Борьба с атакующими Москву беспилотниками традиционными средствами затруднена, поэтому, возможно, придется прибегнуть к неординарным...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Возможно, придется возвращаться к практике времен Великой Отечественной войны, когда использовались привязные аэростаты, для того, чтобы самолеты не могли проникать в центр столицы. Здесь, возможно, придется использовать аэростаты, к которым будут крепиться сети, препятствующие пролету такого рода летательных аппаратов. Я имею ввиду – делать рубеж по всему периметру Москвы», – сказал Кнутов.

Он считает, что на меры защиты столицы не надо жалеть средств, потому что ситуация в ближайшее время будет обостряться.

«Потому что в этом году киевский режим уже выделил 1 млрд 100 млн на закупку беспилотников, как они говорят, украинского производства. Хотя – это сборка только украинская. Там больше десятка моделей. Будут производить, будут пытаться совершать атаки. Средства защиты мы имеем. Но усовершенствовать беспилотник в сто раз проще и дешевле, чем станцию радиоэлектронной борьбы. Поэтому раз в полгода у нас появляются новые станции РЭБ. Это не из-за того, что старые плохие, а потому, что появились новые беспилотники», – сказал Кнутов.

По мнению эксперта, самое главное – уничтожить места сборки БПЛА на Украине. Они должны стать главной целью российских ВКС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть