25.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Вскрытые хакерами внутренние документы МИД Великобритании, которые показывают, что эта страна финансирует ряд оппозиционных СМИ и блогеров, говорят о прямом вмешательстве Лондона во внутренние дела России. В связи с этим российской стороне нужно максимально ограничить свое дипломатическое общение с Британией и запретить работу раскрытых хакерами изданий («Медуза», «Медиазона» и др.).

Об этом в авторской колонке в «Независимой газете» пишет российский экономист и политолог Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Эксперт подчеркивает, что Запад ведет против России информационную войну, в которой используются и формально российские медиа.

«Независимые» медиа и тщательно выдрессированные журналисты, как мы видим, стойко и изобретательно сражаются в этой войне и против ключевых российских (особенно государственных) корпораций, – вероятно, и как элементов устойчивости российского общества, и как конкурентов глобальных корпораций.

Особо стоит выделить наблюдаемое и безо всяких утечек масштабное и действительно эффективное использование выкормленной и обученной «медиапехоты» для работы по компрометации компаний и отдельных бизнесменов, срыва ключевых сделок, подведения под санкции российского бизнеса. Традиционная схема, которая используется для этого: российские «независимые» журналисты находят нужную фактуру, на Западе ее подхватывают и в итоге готовятся очередные санкции», – пишет Делягин.

По его мнению, России нужно прекратить закрывать глаза на попытки подорвать ее изнутри и предпринимать жесткие меры по защите своего суверенитета.

«На мой взгляд, если российское государство не является таким же врагом России, как и британский МИД, оно должно запретить деятельность в нашей стране всех упомянутых в выявленных материалах медиа и физлиц, заблокировать их сайты и потребовать от английского МИДа полного раскрытия соответствующих программ, чтобы лишить их участников возможности влиять на общественное мнение и государственную политику РФ.

До раскрытия этой информации дипотношения с Британией надо ограничить тем, что нужно нам, – выдачей виз и экономическим сотрудничеством.

И, поскольку чиновники, боюсь, постараются ограничиться очередным смехотворным выражением «серьезной озабоченности», мы как граждане России должны принудить их к исполнению их прямых служебных обязанностей», – добавляет Делягин.

Напомним, хакерская группа Anonymous ранее обнародовала принадлежащие МИД Великобритании документы, из которых следует, что Лондон поддерживает работу ряда СМИ и сформировал целую сеть из влиятельных блогеров, влияющих на русскоязычную аудиторию. Речь идет о более, чем сотне тысяч человек, проводящих нужную Западу информационную политику.