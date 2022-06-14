«Москву» возродим»: назначен корабль-флагман на Черноморский флот

14.06.2022  18:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация


Корабль, который станет новым флагманом Черноморского флота вместо затонувшего ракетного крейсера «Москва», уже назначен.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Касатонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Корабль, который станет новым флагманом Черноморского флота вместо затонувшего ракетного крейсера «Москва», уже назначен....

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«Это будет корабль пятого поколения и крейсер первого ранга. Он назначен. Корабль четвертого поколения «Горшков», который заканчивает испытания под ракеты «Циркон». На подходе крейсер «Головко», – сказал Касатонов.

По его словам гибель «Москвы» он пережил с болью в сердце.

«Погибшая «Москва» была, к сожалению, второго поколения. Что поделаешь. Случай есть случай. Моряки проявили мужество и отстаивали все, что надо, как положено. Вечная память погибшим. Все будет нормально, «Москву» мы возродим. Обязанность севастопольцев – поставить памятник этому крейсеру и его морякам», – сказал Касатонов.

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