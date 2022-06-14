«Москву» возродим»: назначен корабль-флагман на Черноморский флот

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Корабль, который станет новым флагманом Черноморского флота вместо затонувшего ракетного крейсера «Москва», уже назначен.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Касатонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет корабль пятого поколения и крейсер первого ранга. Он назначен. Корабль четвертого поколения «Горшков», который заканчивает испытания под ракеты «Циркон». На подходе крейсер «Головко», – сказал Касатонов.

По его словам гибель «Москвы» он пережил с болью в сердце.

«Погибшая «Москва» была, к сожалению, второго поколения. Что поделаешь. Случай есть случай. Моряки проявили мужество и отстаивали все, что надо, как положено. Вечная память погибшим. Все будет нормально, «Москву» мы возродим. Обязанность севастопольцев – поставить памятник этому крейсеру и его морякам», – сказал Касатонов.