Москву ждёт новая атака дронов с Украины

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Украина активизирует террористические удары по России с прицелом на дестабилизацию накануне президентских выборов в РФ, прогнозирует военкор Александр Коц.

По его мнению, именно так Киев, имея отлаженное производство дронов и запасы НАТОвских ракет, будет пытаться компенсировать снижение поставок боеприпасов с Запада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нехватка боеприпасов рано или поздно на Украине начнется. Киев потерял свой военно-технический суверенитет. У него нет собственного производства снарядов, нет даже патронного завода. Но при этом у них очень хорошо развито производство БПЛА и морских дронов. С этим у них, к сожалению, лучше, чем у нас», – сказал Коц в эфире радио «КП».

«У них сейчас объявлено о поставке на промышленный поток дронов, которые летают на 1000 км. Это не что-то новое. 2Проба пера» у них уже была. До Москвы они долетали, за Москву в Энгельс они долетали. Сейчас такие атаки ближе к 2024 году, наверное, усилятся, – чтобы создать у граждан иллюзию незащищенности. Под выборы вся история будет. Противник не оставляет попыток бить по Крыму, выгнать флот подальше от своих границ, чтобы пользоваться новым своим зерновым коридором… То есть, то, что у них будет иссякать какой-то ручеек из-за границы – они будут компенсировать своей «мятеж-войной» – дронами, подводными дронами нападения, у них остаются еще американские и британские ракеты, которыми будут бить по важнейшей инфраструктуре Крыма», – предостерег выступающий.