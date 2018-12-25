Мост не помог: Крым остается территорией высоких цен
Открытие Крымского моста не повлекло за собой снижения цен на полуострове.
Этот факт признал сегодня на пресс-конференции в Симферополе глава правительства Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «Политнавигатора».
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«Отсутствие конкуренции — главная причина того, что цены не упали. Крупных сетевых игроков, которые как правило диктуют цены в регионах, у нас нет к большому сожалению. Крым — тупиковый регион. Отсутствие обратной загрузки сказывается на транспортных расходах.С учетом наших отношений с Украиной перспективы доставки оттуда грузов и товаров в ближайшей перспективе нет. И вряд ли будет, на мой взгляд», – сказал Аксенов.
Он дал понять, что является сторонником госрегулирвания цен, но федеральный центр не одобряет его инициативы.
«Надеемся, что крупные игроки с восстановлением железнодорожного сообщения зайдут на территорию полуострова, что повысит конкуренцию и снизит цены на товары первой необходимости и лекарственные препараты. Пока, к сожалению, этого не случилось», – сказал Аксенов.
Спасибо!
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