«Мост» вместо «дверей»: украинские ожидания от юбилейного саммита НАТО рискуют снова не оправдаться

Через несколько недель главы 32 стран НАТО соберутся на юбилейный саммит этого блока в Вашингтоне. Ожидается, что одним из главных вопросов станет не только поддержка Украины, но и ее будущее в этом Альянсе.

В Киеве рассказали о своих ожиданиях от натовского саммита и сопоставили их стем, что Украина реально может получить в этот раз.

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Планку-максимум традиционно задал президент Владимир Зеленский: «Мы хотели бы видеть реальный шаг со стороны стран НАТО, который приближает Украину к Альянсу. Чтобы не было застоя. Чтобы это был успешный и мощный саммит, и чтобы страны НАТО показали, что они не боятся России», – сказал он.

Правда, того же самого ожидали в Киеве и от предыдущего саммита в Вильнюсе, но – не срослось. Вместо официального приглашения на вступление с конкретным графиком, Украине предложили заключать с каждой страной НАТО по отдельности суррогатные соглашения о безопасности. присоединения.

Но этот облом не убавил киевского желания получить приглашение в Альянс. И теперь надежды проецируют на саммит в Вашингтоне: «Украине нужно приглашение в НАТО. Это реально в этом году», — сказал Зеленский уже в апреле этого года.

Приглашение стало бы юридической гарантией того, что Украина станет членом НАТО после окончания войны. И такое обязательство было бы более убедительным, чем все предыдущие политические обещания, данные лидерами НАТО.

Главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко более осторожен в оценках.

«В идеале было бы получить приглашение, но мы понимаем, что это не очень реально. Я считаю, что есть программа-минимум и программа-максимум. В идеале это приглашение или хотя бы формулировка, которая бы четко указывала на начало процесса получения приглашения. И минимум – это нечто большее, чем Вильнюсский саммит. То есть подтверждение необратимости пути в НАТО», — сказал он в комментарии киевскому агентству РБК-Украина.

Еще одним важным вопросом, который Украина хотела бы видеть в повестке дня саммита в Вашингтоне, является продолжение военной поддержки. В мае вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что этот саммит должен «стать площадкой для принятия стратегических решений» по усилению украинской противовоздушной обороны. В частности, должны принять решение о дополнительных системах Patriot для Украины.

Скорее всего, желание Украины получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне вновь останется неудовлетворенным, – прогнозируют киевские эксперты-скептики. Еще в апреле The New York Times писала, что Германия и США выступают против приглашения Украины, и позже это подтвердила вице-премьер Стефанишина.

Американскую позицию фактически подтвердил посол США при НАТО Джулиан Смит. Она заявила, что приглашение Украины в Альянс не будет стоять на повестке дня. Вместо этого решение саммита будет содержать «новые формулировки» относительно стремления Украины стать членом НАТО.

В настоящее время в Альянсе идут дискуссии о том, какими именно должны быть эти «новые формулировки» относительно членства Украины. В частности, привычные заверения в том, что «двери» НАТО открыты для Украины, могут быть заменены новым термином – «мост» к членству.

По данным CNN, Вашингтон и Берлин выступают за слово «мост» (которое также упоминается в соглашении о безопасности между Украиной и США) в решении саммита, в то время как восточный фланг НАТО и Великобритания настаивают на обещании «необратимого пути» (такую формулировку озвучил генсек Альянса).

Скорее всего, по словам украинского депутата Мережко, в решении саммита НАТО лидеры 32 стран будут использовать первую формулировку – «мост».

«Я немного скептически отношусь к метафорам в документах. Раньше была метафора для «дверей», теперь может быть метафора для «моста». Я считаю, что должна быть конкретная формулировка о необратимости. Но главная мысль, которая должна быть выражена в какой-то формулировке, заключается в том, что принципиальное решение о том, что Украина станет членом НАТО, уже политически принято. Это лишь вопрос времени», – говорит председатель комитета Верховной Рады.

Еще один вопрос – денежный, С начала войны страны НАТО ежегодно предоставляли Украине в общей сложности около 40 млрд евро военной помощи. Столтенберг предложил зафиксировать этот объем помощи на 5 лет вперед. Это предотвратило бы снижение поддержки Украины, например, в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который неоднократно угрожал прекратить помощь Украине.

Правда, сейчас в НАТО нет консенсуса по предложенному Столтенбергом долгосрочному плану. В частности, против выступила Италия. Но генсек не унывает и собирается планирует вынести этот вопрос на обсуждение саммита в Вашингтоне.

Но даже если саммит НАТО не согласится с идеей Столтенберга, это не станет трагедией для Украины, – убеждены в Киеве. По словам все того же Мережко, долгосрочные обязательства по поддержке имеют свои недостатки.

«Во-первых, война может закончиться раньше. Во-вторых, потребности Украины могут возрасти в будущем. Лучше иметь достаточное количество военной помощи каждый год, потому что ситуация может измениться. Конечно, нам нужна максимально возможная помощь, но ситуация достаточно динамичная. Возможно, в следующем году нам понадобится дополнительная поддержка. Поэтому лучше рассчитывать на поддержку с учетом развития ситуации», – убеждает укранский политик.