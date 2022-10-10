«Мост восстановим, а украинцам – «спасибо», подтолкнут к более решительным действиям» – военный эксперт

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Новости Украины

Как бы это цинично ни звучало, но такие удары, как взрыв Крымского моста, играют на руку движению к полной мобилизации Российского государства с перспективой перехода к военному положению, введение которого уже стало острой необходимостью.

Об этом в эфире «News Front» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хочу быть циником, но, если посмотреть контекст, ничего, кроме того, что нам пойдёт на пользу, не произошло. Почему? Страна обязана перейти на законы военного времени. Нам необходим СМЕРШ, естественно, в его современном аналоге. Нам необходим ГКО – Государственный комитет обороны, иначе невозможно давать соответствующие приказы всем министерствам, в том числе, гражданским. Всё должно быть подчинено одному лозунгу: всё для фронта, всё для победы. Я думаю, такие события – то, что не убивает, делает сильнее. Они нас тренируют. Мост мы восстановим. Я думаю, что нам украинцы (спасибо, украинцы, я очень благодарен вам!) позволят перейти к более решительным действиям, именно из-за того, что они так себя отвязно ведут», – сказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что «отвязно» себя ведут украинцы уже не только в отношении России.

«На днях было заявление главы МИД Украины, что вообще не Украина к НАТО должно присоединяться, а НАТО – к Украине. Как говорится, их накормить невозможно, там вместо желудка чёрная дыра, «квадрат» Малевича», – добавил Артамонов.