Мотивация в ВСУ не работает от слова совсем – менеджер «Азова»

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 17:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У насильственно мобилизованных в ряды ВСУ отсутствует мотивация воевать, а над повышением ее уровня в кадровой армии никто не работает.

Об этом в эфире телеканала «Новости.LIVE» заявил один из представителей руководства запрещенной в России неонацистской организации «Азов», глава благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У насильственно мобилизованных в ряды ВСУ отсутствует мотивация воевать, а над повышением ее уровня...

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По мнению неонациста Петренко, «прокачать» идеологическую подготовку проще, чем запускать спутники в космос, чем когда-то славилась Украина.

«В первую очередь – это мотивация. У нас работают с рекрутами в плане идеологии и мотивации, в целом такого в ВСУ нет. То есть, когда человек по повестке попадает в учебный центр и потом в подразделение, человек не очень мотивирован с самого начала, еще и идеологическая прокачка просто не происходит.

А это то, что нужно изменить и это – не запускать спутники в космос, это должно быть. Мне просто непонятно, почему за 10 лет войны это на столько низком уровне», – недоумевал нацист.

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