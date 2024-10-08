Мотивация в ВСУ не работает от слова совсем – менеджер «Азова»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У насильственно мобилизованных в ряды ВСУ отсутствует мотивация воевать, а над повышением ее уровня в кадровой армии никто не работает.

Об этом в эфире телеканала «Новости.LIVE» заявил один из представителей руководства запрещенной в России неонацистской организации «Азов», глава благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По мнению неонациста Петренко, «прокачать» идеологическую подготовку проще, чем запускать спутники в космос, чем когда-то славилась Украина.

«В первую очередь – это мотивация. У нас работают с рекрутами в плане идеологии и мотивации, в целом такого в ВСУ нет. То есть, когда человек по повестке попадает в учебный центр и потом в подразделение, человек не очень мотивирован с самого начала, еще и идеологическая прокачка просто не происходит. А это то, что нужно изменить и это – не запускать спутники в космос, это должно быть. Мне просто непонятно, почему за 10 лет войны это на столько низком уровне», – недоумевал нацист.