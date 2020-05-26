Мотострелковые подразделения ЛНР выведены на передовую
Мотострелковые подразделения Народной милиции ЛНР выведены в районы сосредоточения, где их местоположение позволяет оперативно отреагировать на любые изменения обстановки на передовой.
Сюжет опубликовала пресс-служба оборонного ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В связи с обострившейся обстановкой на линии боевого соприкосновения на участке Золотое-5 – Донецкий, а также в виду участившейся агрессии украинской армии в отношении мирного населения республики, в результате которых ранения получают мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура, главой ЛНР издан указ о приведении в полную боеготовность подразделений Народной милиции. Благодаря умелой и слаженной работе командования, а также высокому уровню подготовки личного состава, приказ главы республики был выполнен точно и в срок.
В частности, мотострелковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение позволяет оперативно отреагировать на любые изменения обстановки на передовой. На данный момент мотострелковые подразделения Народной милиции пребывают в готовности отразить любую агрессию Украины, подавить огнём и принудить вооружённые формирования противника к прекращению преступных действий в отношении мирного населения ЛНР», – сообщают в пресс-службе.
«Наши подразделения полностью готовы дать отпор агрессору. Личный состав успешно прошёл боевое слаживание и способен к задаче по защите наших граждан и суверенитета республики», – заявил в сюжете боец НМ ЛНР с позывным «Сокол».
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