26.05.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Мотострелковые подразделения ЛНР выведены на передовую


Мотострелковые подразделения Народной милиции ЛНР выведены в районы сосредоточения, где их местоположение позволяет оперативно отреагировать на любые изменения обстановки на передовой.

Сюжет опубликовала пресс-служба оборонного ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с обострившейся обстановкой на линии боевого соприкосновения на участке Золотое-5 – Донецкий, а также в виду участившейся агрессии украинской армии в отношении мирного населения республики, в результате которых ранения получают мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура, главой ЛНР издан указ о приведении в полную боеготовность подразделений Народной милиции. Благодаря умелой и слаженной работе командования, а также высокому уровню подготовки личного состава, приказ главы республики был выполнен точно и в срок.

В частности, мотострелковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение позволяет оперативно отреагировать на любые изменения обстановки на передовой. На данный момент мотострелковые подразделения Народной милиции пребывают в готовности отразить любую агрессию Украины, подавить огнём и принудить вооружённые формирования противника к прекращению преступных действий в отношении мирного населения ЛНР», – сообщают в пресс-службе.

«Наши подразделения полностью готовы дать отпор агрессору. Личный состав успешно прошёл боевое слаживание и способен к задаче по защите наших граждан и суверенитета республики», – заявил в сюжете боец НМ ЛНР с позывным «Сокол».

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