Мова сыграла с нами злую шутку – украинский музыкант
Демонстративный отказ от русского языка на Украине является показной истерией, от которой откажутся сразу, как только бандеровцы потеряют власть.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бежавший от нацистов в Россию украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Музыка и спорт – это точно про политику. На Украине все поют на украинском. Может язык быть показателем патриотизма?», – спросила ведущая.
«Нет, конечно. Язык сейчас играет злую шутку с украинцами. Там не пахнет никаким патриотизмом, сейчас русские придут – и все как миленькие выдохнут, и заговорят на родном языке.
Какая-то часть населения, которая и до этого говорила на украинском – они останутся. А все остальные снова будут говорить на русском. Всё это псевдо», – сказал музыкант.
Спасибо!
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