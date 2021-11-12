Мовное гестапо, или Чем провинились Одесса и Харьков

Новости Украины

— Алло, психіатрична лікарня?

— Да.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

— Подивіться, у дев’ятій палаті хто-небудь є?

— Hет.

— Отже я таки втік…

Анекдот не смешной, зато жизненный: представители мовного гестапо проверили Киев, Днепропетровск, Одессу и Харьков на предмет соблюдения языкового закона. Приехали, значит, поговорили сами с собой на мове, а потом отчитались: больше всего нарушений зафиксировано в Харькове, а Одесса по нарушениям на втором месте. Предсказуемо — самые неблагонадежные города.

А дальше еще анекдотичнее. Местный телеканал попросил прокомментировать результаты проверки депутата Одесского райсовета от «Европейской солидарности» Ярославу Витко. И канал, ясен пень, проукраинский, и ведущий, без базара, язык выламывает, но на мове щебечет. И при этом с детской непосредственностью обиженно канючит:

«Я думал, что Одесса будет на первом месте, но Харьков нас опередил. Это действительно удивляет».

Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Однако приглашенная депутатина вмиг объяснила раздосадованному журналисту арифметику подсчета.

«Цифры берутся не просто от проверки, а из количества жалоб, то есть мы можем сделать вывод о количестве одесситов, которые заметили нарушения языкового закона», — пояснила Витко.

Она поблагодарила стукачей, скорее всего, коллег по фракции, а они очень любят закатывать скандалы в присутственных местах, если слышат русскую речь, то есть всегда. Но в Харькове таких жалобщиков оказалось больше. По вполне понятной причине — там и населения больше, а значит не одна такая Витко, а полторы на сто гектаров.

«Ни для кого не секрет, что и Одесса, и Харьков являются городами довольно сложными. Тем более что пока за нарушение языкового закона можно получить только предупреждение, но с 16 июля следующего года предприниматели и те, кто предоставляют услуги, уже так просто предупреждением не обойдутся — на них уже будут накладываться штрафы. Не до всех еще дошло, что такое языковой закон, возможно из-за отсутствия штрафных санкций и происходит такое недоразумение», угрожает Витко.

Недоразумение, понимаете, когда люди на родном языке наглым образом общаются… А такие, как Витко, подслушивают и гадят.

Напомню, что год назад, когда Ярослава Витко еще только баллотировалась в депутаты, то вела бурную деятельность по изматыванию конкурентов. В частности, писала в СБУ доносы на одесскую ячейку «Оппозиционная платформа — За жизнь». По ее мнению, оппонентов следовало отстранить от выборов «за разжигание межнациональной розни и публичные призывы к смене конституционного строя и обещания (скорее угрозы) превратить украинский город в русскую Одессу».

«Что они хотят вернуть — Русскую весну 2014-го с вечными попытками поднять триколор над государственными учреждениями и десятками жертв? — Возмущалась ЕСэсовка. — Или, может, превратить Одессу в еще один Донецк или Луганск? Считаю, что такие заявления недопустимы во время войны, особенно для такого города, как Одесса, которую еще не так давно спасали от русского мира».

Под спасением она, понятное дело, имела в виду, массовое убийство одесситов 2 мая 2014 года.

Когда-то Витко понаехала в Одессу на учебу, ей тут понравилась — тепло, и так увлеклась евромайданом, что бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун назначила ее на должность начальника пресс-службы Одесского национального медицинского университета. Также Витко возглавляет фантастический проект-утопию «Одеса україномовна», девиз которого «Мовою — не язиком».

Сейчас, негодуя от лидирующих позиций Одессы по нарушениям мовного закона, она пропагандирует памятку «Як захыстыты право на мову? Пошаговая инструкция», где на пальцах и примерах — как Малышева с поющими кишками и танцующими вагинами — объясняет, что делать и куда обращаться свидомому хомо, если он услышит русский язык в магазине, институте или госучреждении. Такой себе ласковый фашизм — инструкция, чтобы больше стучали. Хотя если стукачи разъедутся из «сложных» русских городов «до дома, до хаты», в палате никого не останется и табличку «дурдом» можно будет снять. Такая вот арифметика.