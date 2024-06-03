Одесса всегда входила в топ злостных нарушителей мовного закона, и главный мовный гестаповец Тарас Кремень сотни раз упоминал ее в своих иезуитских докладах: кого оштрафовали, кого уволили?

Его же глазами в городе является уполномоченная по вопросам защиты государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк, она же «мовная ведьма», ранее шутившая, что «русскоязычных пока не жгут и не расстреливают, пусть скажут спасибо» (а я-то думал, что 2 мая еще сожгли). То есть все штрафы, преследования людей, выискивание «вшей» вроде меню на русском языке и русских вывесок, призывы к написанию доносов — это ее епархия.

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А тут, видно, удои доносов страдать стали. И вот в желании оправдаться перед рейхсканцлером, она по традиции, как и принято у них, дебилов, случайно выдала правду. Другими словами, хочешь узнать, что происходит в Одессе на самом деле, послушай «мовную ведьму».

«Одесситы часто вспоминают русского советского писателя Юрия Олешу, который жил в Одессе и писал об Одессе, но почти не знают об украинском писателе Юрии Яновском, который также жил здесь и писал о нашем городе. Одесситы помнят о русском советском писателе Валентине Катаеве и его детстве в Одессе, но единицы знают о детстве в Одессе украинского писателя Виктора Домонтовича», — почему-то, удивляясь, констатирует Присяжнюк, делая вид, что не понимает: писатель, не тот, кто пишет (тем более, на мове), а тот, кого читают.

Но далее еще одна порция правды:

«Одесситы без проблем покажут дорогу к памятнику Александру Пушкину, но мало кто сможет указать на дом, где гостила Леся Украинка во время своих многочисленных поездок в Одессу. Одесситы имеют музей, названный именем русского советского писателя Константина Паустовского, но у них нет даже мемориальной таблички в честь украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого, который часто был в Одессе и писал о ней», — говорит ведьма.

Кстати, позиционирующая себя одесситкой, но заметьте, оговаривается по Фрейду — «у них».

«Я не понимаю, почему центральные улицы города названы именами Бунина, Жуковского и Пушкина, а улица Леси Украинки находится на задворках географии. Музей Пушкина, существующий до сих пор в Одессе и находящийся на содержании областного совета, муниципальный конкурс Паустовского с номинацией «Популяризация творчества русского писателя» — только верхушка айсберга. Если копнуть глубже — мы все еще находимся в ментальной оккупации, ощущаем свою принадлежность к великому и могучему «русскому миру», – негодует русофбка.

…и вновь она говорит правду, ибо уничтожали-уничтожали Одессу, а так до сих пор и не могут изуродовать ее своим сеном и навозом, да это и невозможно, в противном случае ее полностью с лица Земли сносить надо.

И вот, наконец, доносчица заключает:

«Ясно только одно: наш город до сих пор находится под культурной экспансией Москвы».

Эх, ведьма… НАШ город Россией и является, а находится под украинской оккупацией.

Но то, что гестаповцы переименовали уже на свой лад все, до чего клешни дотянулись, но им мало, говорит о том, что грядет очередная провокация — то ли лестницу Потемкинскую взорвут, то ли оперный театр снесут. А подготовиться к аргументации как-то надо…