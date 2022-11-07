Мовное гестапо против Одессы

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Новости Украины

Одесскому мэру Геннадия Труханову выписали предупреждение за несоблюдение языкового законодательства.

Об этом сообщил уполномоченныый по защите государственного языка Тарас Креминь.

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«Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна в свете того, что власть России использует русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении РФ войны против Украины», — написал Креминь.

Креминь (слева) и Труханов (в центре).

Наезд из Киева на Труханова — шлейф, тянущийся с выступления Путина на Валдайском форуме, когда президент РФ не просто назвал Одессу «красивейшим городом мира» (в ответ на что тут же были изуродованы все красивейшие памятники), но и сказал:

«Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов».

И пошло-поехало — новый всплеск поимки «русских шпионов», проверка Труханова, лезущего из кожи вон, чтобы показать свое внезапное украинство, со стороны СБУ.

Мовный рейхсканцлер просто не мог остаться в стороне. На этот раз он потребовал демонтировать вывески, билборды и прочие рекламные носители с информацией на русском языке.

«Еще в феврале 2022 года было направлено соответствующее письмо о необходимости принятия мер по недопущению нарушения на территории города Одессы требований Закона в части размещения информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы только на государственном языке. Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет», — возмущен Креминь.

И мовный омбудсмен лично, и его зондеркоманды неоднократно фиксировали в Одессе «нарушения языкового законодательства» во всех сферах — от оперного театра (из-за неблагонадежного репертуара — ну не хотели виконты и герцогини из классических опер петь «Агов!» и «Цэ ты, кумэ?») до торговли и транспорта.

Скандалы в супермаркетах, когда патриоты писали доносы на русскоязычных кассиров, расправы с водителями, объявлявшими остановки на русском языке — все это Креминь выносил на публику с показательным увольнением провинившихся. Доносы же, и подавно — он призывал соплеменников писать их! И его услышали.

Вот и в письме на имя Труханова Креминь, в том числе, ссылается на неких «одесских активистов, проверивших 150 магазинов» и зафиксировавших, что «каждый второй нарушает языковое законодательство».

«В адрес уполномоченного по защите государственного языка продолжают поступать многочисленные обращения и сообщения о нарушениях действующего законодательства: размещение на негосударственном языке вывесок, табличек, надписей и т.п., а также наружной рекламы на территории объектов благоустройства города», – негодует шпрехенфюрер.

Труханова, конечно, не жаль — после подлой сдачи ряда русских памятников и намерения переименовать несколько сотен улиц с русскими, понятное дело, названиями — пусть теперь эти таблички с вывесками хоть от руки переписывает. Однако «мовнюк» Креминь больше упирает именно на рекламу:

«Размещенная с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах должна быть убрана. Это — требование Закона. Это — требование времени. Это — один из залогов победы Украины!», — заявил он.

Однако к вышесказанному есть что добавить. Не знаю, насколько близко доверие Креминя к упомянутым им активистам-доносчикам, но в Одессе каждый таксист подтвердит — даже вдоль самых загруженных трасс стоят пустые рекламные конструкции. Нищета, знаете ли, рекламы почти нет.

Только кое-где еще «Русский военный корабль, иди на…» не содрали. По-русски призыв написан, по-русски. Получается, Креминь имеет в виду эту рекламу. Тогда почему он до сих пор не на «Миротворце»?