Мовное гестапо: «Русский язык чужой для Одессы»

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«Трудно ли Одесса переходит на украинский» — программа с таким названием прошла недавно на одесском ТВ. В гостях побывала уполномоченная по вопросам защиты государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк, ранее шутившая в таких же ТВ-эфирах, что «нарушителей мовного закона не жгут и не расстреливают, пусть скажут спасибо».

В Одессе она прошвырнулась по забегаловкам с русскими вывесками «Ремонт часов», «Батарейки» и «Солнцезащитные очки», штрафанула владельцев, но на эфир прибыла, словно не из гестапо, а из бани какой, благодушная.

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Например, с ходу заявила, что мовных скандалов стало меньше:

«Давно я уже не слышала каких-то высказываний. Люди стали осторожнее и обратили внимание на то, в каком государстве они живут и в какое время».

Ну, да, в фашистском государстве, когда все «высказыватели» давно по тюрьмам, а настоящих зеков отпустили, решив перевоспитывать на дому, а то сепаров уже сажать некуда.

Но далее «добрая девушка» с хутора и вовсе начала поражать «знанием» недавней истории, даже огласив тему своей диссертации. А она посвящена «начавшейся в 2004 году русификации Украины с насаждением русского мира, засилием русской музыки и русских сериалов».

«Моя прекрасная няня, например. Как мы могли на это смотреть?», — уточнила гестаповка.

Чую, хороша будет диссертация. Ну, как всегда, как обычно.

Ведущие же, к слову, люди взрослые, СССР заставшие, еще какие-то лет десять назад ведущие эфиры на 9 Мая в советских гимнастерках и в Георгиевских лентах, говорящие сугубо по-русски, на полном серьезе поддержали тему диссертации.

«Даже в середине ХХ века русского языка в Одессе не было», — подбодрили собеседницу.

Понимаете, писатели, актеры, музыканты русские и русскокультурные в Одессе были, а языка не было! Главное, что журналист даже сказал, что был освобожден в детстве от изучения мовы как сын военного. Но русского языка все равно в Одессе не было!..

Далее Присяжнюк-Витко рассказала, что такое в ее понимании украинский язык:

«Хотелось бы отойти от закостенелого представления о том, что «мова — цэ мова калынова», что на всех мероприятиях, посвященных украинскому слову, надо быть в вышиванке, иметь хлеб-соль на рушнике, портрет Тараса Григорьевича Шевченко в уголке, и калину на столе [забыла еще сено и навоз]. Надо осовремениваться, украинское слово не на одном уровне с вышиванками, украинским борщем, салом, пампушками»…

Ты дывы, внезапная какая повесточка в мовной рейхсканцелярии!..

Сначала сами заложили город сеном, портретами Шевченко и прочими хуторскими атрибутами, которые еще Ющенко очень «полюблял», а потом — ишь, ты, освобождаемся, осовремениваемся.

«В Одессе никогда не было периода, чтобы большинство населения составляли именно этнические русские, в отличие от Севастополя и Измаила. Как так случилось, что в украинском городе украинцы говорят на русском языке? Этот язык никогда не был нашим», — отрезала гестаповка.

Понимаете, они Одессу отжали и на полном серьезе рассказывают, что ее русифицировали с 2004-года, памятник Екатерине поставили, а до этого-то по ней только одна шароварщина и шастала… А взрослые, переобувшиеся ведущие, сидят и поддакивают.

Можно было бы припомнить про «Джельсомино в стране чудес». Да только и припоминать не надо — в стране фашистов. Причем таких — тупых и сумасшедших одновременно. Шариков ведь тоже, не будь он снова обращен в собаку, диссертацию бы написал.