«Мовный обмудсмен – это языковая ЧК» – украинский политолог

02.07.2020, Киев, Игорь Петров

Должность языкового обмудсмена, который защищает использование государственного языка, – нонсенс, обмудсмен должен защищать права на культурное разнообразие народов Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент как гарант соблюдения конституционных прав нас, граждан, должен соблюдать наши конституционные права. И они связаны прежде всего с нашим правом на многообразие, на культурную идентичность. Если уж создавать омбудсмена в сфере культурной политики, в том числе языковый, то нужно, чтобы действовала фигура, уполномоченная президентом, поддержанная парламентом, связанная как раз с соблюдением прав разных социальных и этнических групп, с их особыми потребностями на сохранение культуры, на языковое общение, на сохранение языковой культуры.

В рамках политики, которая связана с законом о реализацией политики государственного языка, связаной с документооборотом, функционированием официальных органов власти и так далее.

Но омбудсмен, защищающий права граждан в части использования государственного языка – это какая-то языковая ЧК, Чрезвычайная Комиссия. Я просто ожидаю с завтрашнего дня что этот омбудсмен начнет просто головы сносить всем нерадивым чиновникам, которые будут позволять себе говорить на каком-то другом языке, и депутатам тоже.

Уж тут по под руку попадутся русскоязычные, венгероязычные и прочие. Поэтому это очень странное решение. Но одно исторически понятно – к сожалению, из нас по по-прежнему делают вот такую маленькую, этно-ориентированную моно-языковую нацию. Ну, а кто не согласен – тот лишний», – делает вывод политолог.

Напомним, должность языкового омбудсмена учреждена в ноябре прошлого года. Правовой основой для появления языкового омбудсмена стал закон о языке, принятый в последние дни президентства Петра Порошенко при активном содействии его парламентской фракции. Языковый омбудсмен ведет мониторинг выполнения законодательства о госязыке и рассмотрение жалоб на нарушение этих законов.