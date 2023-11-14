Мовный террор в Одессе: Южную Пальмиру превращают в Бандершдтадт

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«Из Одесской области нужно 60 процентов депортировать в Россию — это потенциальные ждуны русского мира», — из комментариев под видео очередного мовного скандала.

Из приличных комментариев, а не тысяч с предложением сломать русскоязычным фигурантам скандалов руки, ноги и выколоть глаза. Дело привычное. Как в анекдоте: «Разве мы виноваты, что вокруг Одессы Украину построили?!» Таких анекдотов украинские оккупанты никогда не простят.

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…и все это на фоне истерики с Фарион, назвавшей украинских вояк, в частности азовцев (на святое покусилась!), говорящих «мовою Путина», сбродом и прочими словами, характеризующимися в психиатрии как «бред».

«Нет русскоязычного населения. Есть украинцы и есть кацапы», — это уже ее высказывание о гражданских.

И что же мы наблюдаем? Вся нечисть, которая раньше и полслова не высказала против агрессивной украинизации, всякие там гордоны да шустеры — в целом, легион! — стали поносить Фарион не хуже Соловьева. Включили гуманизм, рассказывают, что нет людей второго сорта и нельзя раскалывать страну (года эдак на 33 припозднились).

Шустер и вовсе договорился до того, что обвинил Фарион в конфликте на Донбассе — мол, она лоббировала драконовский языковой закон, «против которого выступил почти весь юго-восток». Вон оно че, Михалыч! Вся шобла внезапно перешла на русский, демонстрируя толерантность — «граждане Украины имеют право говорить на языке, впитанном с молоком матери!». А студенты львовской политехники, где преподает ведьма, потребовали уволить сумасшедшую.

В Одессе же, где, по подсчетам самих нацистов, 60 процентов русских… продолжают этих русских избивать и сажать в тюрьмы.

Для примера, за последние полторы недели у нацистов небывалый улов. Сначала вычислили малолетку-тиктокершу, заявившую в эфире, что она за Россию и, по традиции, заставили извиняться на камеру. Затем избили пенсионера-таксиста, также сказавшего, что он за Россию. Но это по украинскому закону хотя бы уголовка.

Но есть и вполне себе бытовые вещи. Например, поимка очередной кассирши, которая на вопли «Почему вы отказываетесь обслуживать меня мовою?!», молча пробила отмену. И совсем уже мерзкий случай на главном рынке Измаила Одесской области, где уроженка Узбекистана Маргубахон Сыдикова, торгующая специями, отказалась обслуживать сумасшедшую патриотку, снимавшую на телефон как та говорит по-русски и, собственно, неизвестно, как еще провоцировавшая женщину. В итоге отважная узбечка заявила, что «мы живем в Бессарабии и находимся в русскоязычном городе» и назвала провокаторшу нацисткой.

Нацисты тут же пообещали «набутылить узкоглазую» («Украина — страна для всех наций», — недавно, в запале, заявил Гордон). А на следующий день нацисты-активисты пришли и распылили в лицо женщине баллончик с перцовым газом.

К слову, у нацистов нашлись претензии и к другой женщине — снявшей видео после инцидента.

«Вон девочка стоит, которая по-русски говорила и по-узбекски, и пришли украинцы и брызгали ей в глаза. Ну как это можно?», — комментировала она свою съемку.

«Пришли украинцы»… Правда в том, что люди реально так их и отождествляют — как «каких-то украинцев». Они-то ведь сами русские, какие бы не имели корни…

И, да, на всех вышеперечисленных правдорубов уже заведены уголовные и административные дела.

Ребята, напоминаю, это не Львов. Напоминаю, что не во Львове, а в Одессе подростку, прославившемуся исполнением песен Цоя, пообещали разбить гитару об голову. Не во Львове, а в Одессе бесконечно проводит свои шабаши институт нацпамяти, оккупировавший киностудию под съемки своего «исторического» мракобесия. Не во Львове, а в Одессе действует куча организаций, выполняющих роль мовного гестапо.

А я ведь предупреждал, что именно из Одессы лепят сейчас Бандерштат. Может, чуют, что сумрачное будущее Львова просматривается уже где-то в Польше, а Одесса теперь форпост…

В связи с чем вопрос — не примет ли одесский политех Фарион, если ее все-таки уволят? Тем более что местные студенты и листовок с призывом ее уволить расклеивать не будут. Потому что их вмиг сорвут одэсьци-нацисты да еще изобьют до кровавой юшки, а потом будет одна дорога — в СБУ и на мясо. Почему во Львове так не происходит? Потому что «скрипач не нужен», не нужен Львов — Одесса нацистам нужна. Особое ведь наслаждение изнасиловать именно русский город.