«Мовный» закон лишний раз показал – «Слуги народа» такие же подонки, как и нацисты

«Мовный» закон лишний раз показал – «Слуги народа» такие же подонки, как и нацистыНовости Украины
Робкие попытки отдельных депутатов «Слуги народа» приостановить действия самых жёстких пунктов закона «про мову» были предприняты не ради защиты прав граждан Украины, а исключительно из коммерческих соображений.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Продолжается насильственная украинизация, сужение пространства для использования русского языка и языков нацменьшинств. 14 июля КС Украины принял политизированное решение и признал соответствующим Конституции Украины скандальный закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, хотя он явно ей противоречит и принимался с серьёзными нарушениями регламента Верховной рады…
Под насильственную украинизацию теперь попали культурно-развлекательная сфера, туристическая отрасль, кинопроизводство, демонстрация фильмов и сериалов в кинотеатрах и на ТВ, книгоиздание, концертная и театральная деятельность, ну и музейное дело. Куда же без этого?» – сказала Захарова.
«Со стороны отдельных депутатов Верховной рады из пропрезидентской партии «Слуга народа» были, конечно, робкие попытки отсрочить вступление в силу части этих норм. Причём, отнюдь не в связи со стремлением защитить права своих граждан, говорящих на русском языке и языках нацменьшинств, а исключительно в собственных финансовых, коммерческих интересах.
Просто необходимость дублировать демонстрируемые на украинском ТВ русскоязычные сериалы и киноленты, в том числе, произведённые «Кварталом 95» – принесёт серьёзные убытки киноиндустрии.
Также планировалось отложить обязательную сдачу госязыка для замещения госдолжностей, однако под натиском националистического меньшинства «слуги народа» отозвали свои поправки и не поддержали внесённые ранее их однопартийцами предложения предоставить возможность получать образование на родном языке на всех уровнях, включая вузы, не только для украинцев и коренных народов, но и других национальностей, а также отменить штрафы за нарушение языкового законодательства», – добавила представитель МИД.
Она подчеркнула, что вступление в силу новых норм закона о госязыке является ещё одним посягательством на стремление граждан Украины говорить на русском языке – «родной речи большинства населения этой страны».
«Эти очередные дискриминационные шаги украинских властей противоречат Европейской конвенции по правам человека, Европейской хартии региональных языков – языков меньшинств и рамочной Конвенции о защите нацменьшинств.
Игнорируются положения фундаментальных документов, принятых в ОБСЕ. Могу заверить, мы не намерены ослаблять усилия по привлечению внимания правозащиных механизмов ОБСЕ и СЕ к вопиющим нарушениям Украины в рамках этих организаций в сфере защиты прав национальных языковых меньшинств», – заключила Мария Захарова.
Спасибо!
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