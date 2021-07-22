«Мовный» закон лишний раз показал – «Слуги народа» такие же подонки, как и нацисты

Робкие попытки отдельных депутатов «Слуги народа» приостановить действия самых жёстких пунктов закона «про мову» были предприняты не ради защиты прав граждан Украины, а исключительно из коммерческих соображений.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается насильственная украинизация, сужение пространства для использования русского языка и языков нацменьшинств. 14 июля КС Украины принял политизированное решение и признал соответствующим Конституции Украины скандальный закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, хотя он явно ей противоречит и принимался с серьёзными нарушениями регламента Верховной рады…

Под насильственную украинизацию теперь попали культурно-развлекательная сфера, туристическая отрасль, кинопроизводство, демонстрация фильмов и сериалов в кинотеатрах и на ТВ, книгоиздание, концертная и театральная деятельность, ну и музейное дело. Куда же без этого?» – сказала Захарова.

«Со стороны отдельных депутатов Верховной рады из пропрезидентской партии «Слуга народа» были, конечно, робкие попытки отсрочить вступление в силу части этих норм. Причём, отнюдь не в связи со стремлением защитить права своих граждан, говорящих на русском языке и языках нацменьшинств, а исключительно в собственных финансовых, коммерческих интересах.

Просто необходимость дублировать демонстрируемые на украинском ТВ русскоязычные сериалы и киноленты, в том числе, произведённые «Кварталом 95» – принесёт серьёзные убытки киноиндустрии.

Также планировалось отложить обязательную сдачу госязыка для замещения госдолжностей, однако под натиском националистического меньшинства «слуги народа» отозвали свои поправки и не поддержали внесённые ранее их однопартийцами предложения предоставить возможность получать образование на родном языке на всех уровнях, включая вузы, не только для украинцев и коренных народов, но и других национальностей, а также отменить штрафы за нарушение языкового законодательства», – добавила представитель МИД.