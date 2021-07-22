22.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
беспредел, мова, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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«Мовный» закон лишний раз показал – «Слуги народа» такие же подонки, как и нацисты

Новости УкраиныРобкие попытки отдельных депутатов «Слуги народа» приостановить действия самых жёстких пунктов закона «про мову»...

Робкие попытки отдельных депутатов «Слуги народа» приостановить действия самых жёстких пунктов закона «про мову» были предприняты не ради защиты прав граждан Украины, а исключительно из коммерческих соображений.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается насильственная украинизация, сужение пространства для использования русского языка и языков нацменьшинств. 14 июля КС Украины принял политизированное решение и признал соответствующим Конституции Украины скандальный закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, хотя он явно ей противоречит и принимался с серьёзными нарушениями регламента Верховной рады…

Под насильственную украинизацию теперь попали культурно-развлекательная сфера, туристическая отрасль, кинопроизводство, демонстрация фильмов и сериалов в кинотеатрах и на ТВ, книгоиздание, концертная и театральная деятельность, ну и музейное дело. Куда же без этого?» – сказала Захарова.

«Со стороны отдельных депутатов Верховной рады из пропрезидентской партии «Слуга народа» были, конечно, робкие попытки отсрочить вступление в силу части этих норм. Причём, отнюдь не в связи со стремлением защитить права своих граждан, говорящих на русском языке и языках нацменьшинств, а исключительно в собственных финансовых, коммерческих интересах.

Просто необходимость дублировать демонстрируемые на украинском ТВ русскоязычные сериалы и киноленты, в том числе, произведённые «Кварталом 95» – принесёт серьёзные убытки киноиндустрии.

Также планировалось отложить обязательную сдачу госязыка для замещения госдолжностей, однако под натиском националистического меньшинства «слуги народа» отозвали свои поправки и не поддержали внесённые ранее их однопартийцами предложения предоставить возможность получать образование на родном языке на всех уровнях, включая вузы, не только для украинцев и коренных народов, но и других национальностей, а также отменить штрафы за нарушение языкового законодательства», – добавила представитель МИД.



Она подчеркнула, что вступление в силу новых норм закона о госязыке является ещё одним посягательством на стремление граждан Украины говорить на русском языке – «родной речи большинства населения этой страны».

«Эти очередные дискриминационные шаги украинских властей противоречат Европейской конвенции по правам человека, Европейской хартии региональных языков – языков меньшинств и рамочной Конвенции о защите нацменьшинств.

Игнорируются положения фундаментальных документов, принятых в ОБСЕ. Могу заверить, мы не намерены ослаблять усилия по привлечению внимания правозащиных механизмов ОБСЕ и СЕ к вопиющим нарушениям Украины в рамках этих организаций в сфере защиты прав национальных языковых меньшинств», – заключила Мария Захарова.

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