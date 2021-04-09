Мовнюк подкрался незаметно. Унижение Одессы «мягкой украинизацией»

09.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

В карательной психиатрии или, например, в советских вытрезвителях использовался такой прием сдерживания буйных пациентов как «мягкая вязка». Это когда больной лежал на животе, а сзади ему, заломав, связывали руки и ноги.

Тут, видите ли, на днях главный мовный инспектор из Киева, гастролирующий по Юго-Востоку, назвал происходящее в Одессе «мягкой украинизацией». И, уж простите, у меня сразу возникла такая ассоциация, ибо буйные украинизаторы в прямом смысле устроили в дурке бунт и повязали врачей.

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Поэтому и имеем, что имеем: если уж унижать Одессу, то до конца. И если обтекать, то по полной.

То губернатор Сергей Гриневецкий с видом побитой собаки принимает у себя в кабинете уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и называет украинизацию «элементом национальной безопасности», а Кремень молвит в ответ, что «Одесса — надежный форпост государства в условиях агрессии и наш ориентир на все, что должно происходить в Украине».

То мэр Геннадий Труханов докладывает мовнюку, что «в ближайшее время в Одессе заработают масштабные курсы по изучению украинского языка и городская программа по его развитию».

А Кремень аж расплывается от нежности к своим питомцам и выдает, что «мягкая украинизация по-одесски — это лучший пример того, как, защищая и развивая государственный язык, надо отстаивать национальные интересы».

Шпрехенфюрер так расчувствовался, что одарил Одессу сборником мовных законов, а мэр с губернатором порадовали его радостной вестью — теперь у них, помимо полезных заместителей, появятся еще и замы по украинизации.

И действительно, почему бы в нищей стране, не справляющейся с эпидемией ковида, и превратившей социальную политику в геноцид, не наплодить на деньги налогоплательщиков еще и мовных оглоедов и не профинансировать мовные курсы — других же проблем нет!

И главное, что не колет же предательски в сердце ни комсомольский значок Гриневецкому, ни Георгиевская ленточка Труханову…

А как все это — «мягкая украинизация» (она же «мягкая вязка») — происходит на практике, уже можно рассказать.

Сейчас пользователи соцсетей вовсю и от души прикалываются над гуляющим по Интернету роликом, в котором глава городского департамента здравоохранения Елена Якименко дает мэру отчет по ситуации с коронавирусом. При желании вы можете найти с ней массу записей, на которых она четко и по делу рубит правду-матку — по-русски, естественно.

Однако на этот раз — в условиях «мягкой украинизации» — вынуждена говорить на мове. Что выглядит жалко. «Роблять анализы три-четыре суток… этих, что там? Добы. А нам потрибно статус пациента определяты». «Вызначиты», — подсказывает ей восседающий с рукалицом мэр. «Так що цэ дуже своевременно… своечасно», — вспоминает на ходу чиновница. «Дякую», — прерывает ее мэр. Заметно, что всем стыдно. А народу преимущественно смешно.

А я, знаете, что подумала? Что времена нынче такие, когда пост чиновника никого не красит, однако вынужденная ломать язык Елена Якименко — именно тот редкий случай профи; потомственный врач, профессор, создатель уникального кардиоревматологического центра, автор сотен научных работ. Человек, спасший от смерти, буквально доставший с того света многих и многих одесситов. Так из кого же вы клоуна лепите, «добродии», из медика с большой буквы? Ведь клоуны у нас совсем по другому адресу в Киеве заседают.

В общем, ситуация один в один, как когда-то с травлей лучшего премьер-министра Украины (да, все познается в сравнении) Николая Азарова с его вымученной «азировкой», который вместо профессиональной деятельности обречен был вещать про «кровосисей», «папередников» и прочее «ще раз попередживаю».

Ну или как в клипе «Рідна Україна», который я люблю приводить в пример, Георгия Делиева из «Маски-шоу». А в нем он — ныне тоже «выдатный украинец» — как раз и поглумился над насильственной украинизацией: он поет, а «мовные инспектора» постоянно его поправляют: «Державною, будь ласка».

Больно и стыдно наблюдать за происходящим. И если призывы Кременя заявлять в полицию на русскоязычных продавцов, угрозы нацистов поджигать заведения общепита за меню на русском, охота на русскоязычных учителей, уничтожение русских учебников и оценивание врачей не по их верности Клятве Гиппократа, а по шкале владения мовой — это все «мягкая украинизация», то, что же представляет собой жесткая?

И еще один вопрос не дает покоя: а если губернатор и мэр не выстилались бы перед мовным омбудсменом и не издевались над своими подчиненными, стращая их курсами мовы, то неужели все эти тысячи чиновников были бы уволены? Неужели их смогли бы экстренно заменить на «суперпрофессионалов» вроде козаков-гаврилюков, умеющих нажимать на зеленые кнопочки, а свинопасов провозгласить врачами? Или все-таки не смогли? Ведь это шпрехенфюрер рамсы попутал, назвав Одессу «украинским форпостом», но чей она на самом деле форпост, забывать не надо.