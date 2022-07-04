«Мову нигде не понимают»: в США указали Украине на важность русского языка

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Новости Украины

Украина проигрывает информационную войну, отказавшись от использования русского языка. Из-за этого ее пропаганду не понимают миллионы русскоязычных в разных странах мира, предпочитая получать новости в российских источниках.

Об этом в эфире видеоблога украинского боевика и экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука заявил бывший представитель НАТО в России Юрий Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, Украине нужно срочно запускать русскоязычные телеканалы и нанимать блогеров.

«Здесь Украина проигрывает сильно, потому что не вещает на английском языке. Более того, Украина не вещает на русском языке. Сколько программ я хожу – вопросы мне задаются на украинском, я отвечаю на русском. Никто в русскоязычном мире – в Грузии, в Узбекистане, в Израиле, Германии, в Польше слушать это не будет. Не понимают. А половину ответа только слышать – это неинтересно. Переключатся на «Первый канал», где они понимают этот язык. Информационную войну Украина проигрывает. Сейчас появилась программа «Дом», где идет все на русском языке, слава Богу, но этого недостаточно, нужно больше. Нужно больше блогеров на английском, на русском языке. Русский зык не принадлежит… сами украинцы, я считаю, здесь не правы, они приватизируют русский язык для россиян. Русский язык не принадлежит россиянам, английский язык не принадлежит британцам, англичанам, испанский язык не принадлежит испанцам – это международные языки, как и русский. На русском языке говорят миллионы и миллионы людей, и они должны услышать Украину», – заявил Табах.