«Моя семья веками воюет с Россией» – новый глава Минобороны Украины запросил три триллиона

Вадим Москаленко .  
06.09.2023 20:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина, Финансы


Во время назначения на должность министра обороны Украины Рустем Умеров похвастался, что «его народ» уже «несколько столетий» воюет против России.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время назначения на должность министра обороны Украины Рустем Умеров похвастался, что «его народ»...

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«Эта война для меня началась не в 22-м году и даже не в 14-м. Для моей семьи и всего крымскотатарского народа война с Россией началась несколько веков назад, когда Москва впервые оккупировала мой родной Крым.

Я родился в депортации, ребенком пережил все сложности русского колониализма, который пытался сделать так, чтобы коренной крымскотатарский народ чувствовал себя чужим на своей земле. У них не получилось тогда и не получится никогда. И главная цель сегодня – одержать победу в войне», – распинался Умеров.

Также он озвучил расценки своих услуг, и сходу потребовал для «обороны» баснословную сумму.

«С каждым днем военные расходы увеличиваются, и мы должны иметь мощную стратегию как в таких реалиях действовать стране, чтобы одержать победу. Более 3 триллионов нужно Украине ежегодно. Из них 1,6 триллиона для сектора безопасности и обороны.

Только до конца этого года нам нужно будет дополнительно 250 миллиардов гривен на денежное обеспечение, и эти расходы растут ежедневно», – добавил без пяти минут министр.

О серьёзных проблемах в ВСУ рассказала депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар.

«В некоторых частях на один миномет выдают аж три выстрела в день. И как мы будем производить наши украинские минометы и сколько мы планируем производить наших украинских мин для того, чтобы обеспечить ими вооруженные силы?

И еще, линия обороны. Вы знаете, что на оборонительные сооружения в Украине выделено немножко более одного миллиарда, это значительно меньше, чем на марафон. Сколько денег вам нужно сегодня для того, чтобы обустроить адекватно линию обороны?», – возмутилась она.

Однако Умеров пообещал «все проблемы решить», а деньги выпросить у Министерства финансов. Также он заверил, что будет «расширять военную дипломатию» и просить оружия у всех подряд.

«Будем продолжать системные встречи министров обороны и приглашать их в Украину. Будем смотреть, как расширить нашу военную дипломатию. Поставки оружия могут быть и из других регионов, Латинской Америки, я не знаю. Мы будем… Если мы можем покупать в Африке, в Азии, – будем использовать все свои возможности.

Что мы можем делать? Мы можем делать коалиции отдельно по разным направлениям в отношении военно-морского флота, авиации, Сухопутных войск», – добавил Умеров.

После чего в ходе голосования его кандидатуру поддержали 338 депутатов, и Рустем Умеров стал новым министром обороны.

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