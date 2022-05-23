«Мозг украинца – это пластилин, из которого можно лепить что угодно» –Ваджра

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Новости Украины

То, что подавляющая часть украинцев действительно верят, что сдача украинских нацистов с «Азовстали» в плен – это великая победа, наводит на самые печальные выводы.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил бывший киевский публицист, переехавший после госпереворота на Украине в Россию, Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня поражает удивительная неадекватность огромной массы населения (украинцев – ред.). Вроде бы пора было к этому привыкнуть, но привыкнуть к этому невозможно, потому что когда ты каждый раз с этим сталкиваешься, с этим слабоумием, удивительной украинской доверчивостью и неспособностью к логическому и критическому мышлению, это просто поражает. То, что делает пропаганда украинская с миллионами людей, которые там ещё остались, это просто феерично, беспрецедентно. Когда ты смотришь на украинских граждан, то понимаешь, что человеческий мозг это пластилин – из которого можно вылепить всё, что угодно. Даже, очевидные вещи переворачиваются с ног на голову. Даже капитуляция гарнизона в Мариуполе, загнанного в подвалы, подаётся как «перемога», и в это многие верят», – отметил Ваджра.

Он добавил, что украинской доверчивостью пользуются не только киевские власти, но и коллективный Запад, используя рабочую силу и преподнося это как победу.

«Оказывается они (Запад – ред.) не грабят сейчас Украину, когда вывозят из неё всё ценное, что там ещё осталось. Нет, они ей помогают, оказывается. И те миллионы украинских граждан, которые в качестве современных рабов, дешёвых и бесплатных, они загнали на свои стройки и плантации. Они делают всю грязную работу, которую не хотят делать европейские господа. Но это всё так подаётся, что это украинская «перемога». Вот в чём ирония судьбы», – резюмировал публицист.

«В то же время есть мнение, что на фоне тотальной украинской пропаганды российские информационщики недостаточно работают на территорию Украины. Когда кто-то пишет что сдача «Азова» в плен окажет деморализующее влияние на ВСУ, то хочется спросить: а как ВСУ и прочие жители Украины про эту сдачу узнают? Откуда? На Украине информационный котел. В него попали все граждане страны. Им с утра до вечера рассказывают о том, что победа близка, весь мир с ними, орки и мокша (ну то есть мы с вами) скоро будут платить репарации Украине. Никакой сдачи в полон «Азова» в украинских реалиях не было. Была эвакуация. А невероятно яркие заявления отдельных представителей нашего МИДа об обмене (тут же множимые украинскими СМИ), только подтверждают убежденность украинцев в том, что им говорит Зеленский и Арестович», – пишет на своей странице журналист Андрей Медведев.

По его словам, на Украине категорически не хотят осознавать элементарные реалии.

«Как украинский захыснык или просто громадянин узнает то, что его должно деморализовать? А даже если он читает российский Телеграм, то не очень верит – орки же. Исключение – родные «пропавших без вести» ВСУшников. Они как раз пишут – и военкорам, и авторам крупных каналов. Просят помочь найти место захоронения близких. Но это исключение. В целом украинское общество живет в каких-то лютых дебрях собственных иллюзий Не устану повторять – нам это урок, зеркало и лекарство одновременно. Прививка от вранья самим себе. Надеюсь, она работает. Украина же начнет осознавать реалии, в которых перестанет находится еще очень нескоро. Думаю, что не раньше осени. Тем, кто сомневается в моих словах, рекомендую погрузиться самим в чудовый мир укропабликов и ТГ каналов», – предложил журналист.

При этом в телеграм-канале «Телеграфика» обратили внимание на то, как удивительно быстро украинские телеграм-каналы и чаты потеряли интерес к теме нацполка «Азов» с момента его сдачи в плен.

«После медийной агонии в попытке плен выдать за «эвакуацию» частота упоминания резко упала – и продолжает устойчиво снижаться с 20 мая, несмотря на появление множества новостей. Например, новость о том, что судить их будут в ДНР – почему-то заслужила меньше упоминаний, чем призыв освободить «азовцев» со сцены Евровидения», – пишут авторы канала. Как отмечается, такое ощущение, что чем больше пленных выводили из «Азовстали», тем меньше становилось о них постов. «Может быть, азовцы и вели украинские тг-каналы?..» – предположили эксперты.