«Мозги у нас хорошие» – Лукашенко лихо переключился с добычи нефти на ИИ

Елена Острякова.  
05.08.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских ученых заняться разработкой искусственного интеллекта, беспилотников и электротранспорта.

Об этом он заявил сегодня на совещании по анализу деятельности Белорусской академии наук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских ученых заняться разработкой искусственного интеллекта, беспилотников и электротранспорта....

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«Нужно, чтобы белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт и по-настоящему включились в разработку суперперспективных направлений. Может быть, таких – как искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии. Это сейчас на слуху.

Нам лезть в то, что делает весь мир, и для чего у нас нет ресурсов, может,и не следует. Да и денег же таких нет идти всем фронтом. Давайте заниматься тем, на что мы способны. А мы на перспективу способны на многое. Мозги у людей хорошие.

Кроме компьютеров, ничего для того, чтобы получить большие деньги, и не надо. Без нефти, газа и полезных ископаемых мы можем развивать другие направления и получать огромные деньги. Это вопрос национальной безопасности», – сказал Лукашенко.

Еще две недели назад он призывал белорусских геологов «бурить и бурить», чтобы более интенсивно эксплуатировать 91, открытое в Белоруссии, мелкое месторождение нефти.

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