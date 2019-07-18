Мозгопромывочная машина Украины получит нового хозяина

18.07.2019

Интересные события разворачиваются в последнее время вокруг Нацрады Украины по телевидению и радиовещанию. Вот уже два месяца представители новой и старой власти ведут сражение за контроль над государственным регулятором, надзирающим за медиапространством Неньки с правом карать и миловать, выдавать и отнимать лицензии на частоты вещания, из-за чего медийное и телекоммуникационное пространство Украины трещит по швам.

Регулятор, исполнявший до 2014 года чисто технические функции, при Порошенко превратился в дубинку, в инструмент политического давления, цензуры и оголтелой пропаганды в лапах бандеровской власти. В частности, руками членов Нацрады проводится тотальная украинизация телерадиовещания Украины и открываются пропагандистские рупоры, изрыгающие информпомои на «оккупированные территории Крыма и Донбасса».

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Учитывая, какое мощное воздействие на общественное сознание имеет медийная мозгопромывочная машина, Зеленский не мог остаться в стороне, спокойно наблюдая за тем, как организацией, сочетающей в себе функции кнута и кормушки, распоряжаются специально внедренные в организацию «порохоботы».

Национальный союз журналистов Украины утверждает, что за последние 5 лет Нацрада по ТВ и РВ отобрала лицензий и частот в несколько раз больше, чем за все предыдущие 22 года «незалежности», так что разгул «европейской свободы» в стране победившего «Евромайдана» может потягаться на равных со «свободой слова», установленной латиноамериканскими хунтами.

Примеров масса. В 2015 – 2017 годах из Нацрады регулярно раздавалось злобное гавканье в адрес медиа, допускавших легчайшую критику действующей власти: NewsOne, Интер, 112… В 2017 году Нацрада отозвала у радио «Вести» лицензию на вещание в Киеве. В ноябре 2016 года, заблаговременно, Нацрада вынесла радиостанции держимордовское «попередження» за то, что адвокатесса Татьяна Монтян в прямом эфире назвала жёгших резину и морозивших сопли в центре Киева гиднюков «упоротыми майдаунами».

Довольно забавно, что Нацрада применяла санкции к канализаторскому телеканалу 1+1 Коломойского, обвиняя его в «отсутствии патриотизма» и угрожая отобрать лицензию. Несмотря на то, что наполнение 1+1 ни цветом, ни запахом не выделялось из бандеровского информационного мейнстрима, прессовали телеканал исключительно за то, что его политика не отличалась лояльностью к президенту Порошенко.

Как ни крути, это было классическое злоупотребление пресловутым админресурсом – заказушные расправы над медиа, регулярно вызывавшими изжогу и попоболь у Главкондитера. То есть, Нацрада по ТВ и РВ пять лет работала не регулятором и арбитром, а холуём, стоящим в позиции «чего барин изволит».

Чтобы читатель понимал, какое важное место в бандеровской властной вертикали занимала Нацрада по ТВ и РВ, достаточно упомянуть, что члены её назначались в результате договорняка по квотам президента, Верховной рады и олигархов-медиамагнатов, а то и сразу всей шоблы.

По утверждению украинских СМИ, по квоте «порохоботов» в Нацраду по ТВ и РВ вошли Коваль, Фещук и Костинский. По квоте Верховной Рады – Черныш, Герасимюк, Ильяшенко. Причём, Черныш является креатурой Коломойского, Ильяшенко – человечек Ахметова, а Герасимюк (впихнутая в Нацраду от более несуществующего Блока Петра Порошенко) резко переобулась в прыжке и уже бросает призывные взоры в сторону Коломойского.

В настоящий момент в Нацраде заседают несколько «порохоботов» и ненадёжных перевёртышей, срок полномочий которых истекает только в 2020 – 2021 годах. Понятное дело, для Зеленского неприемлемо, чтобы «порохоботы» и петрушки конкурирующих олигархов заседали в регулирующем органе ещё год или два, так что на членов Нацрады решением суда спустили собак из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

К счастью для «антикоррупционеров», «порохоботы» оказались настолько тупыми и недальновидыми, что свято полагали, будто президентство Порошенко продлится целую вечность, и поэтому плевали на закон с высокой колокольни и наследили в Нацраде преизрядно.

Так, с начала июня в уголовном производстве находится дело Ольги Герасимюк.

И.о. Нацрады спалилась на финансовых махинациях, неосторожно зафиксированных в налоговой декларации за 2016 год. Судя по всему, Герасимюк получила «левый» доход от ООО «Экстрар» в размере 2,6 млн гривен за некие оказанные услуги, и пыталась его грубо отмыть путём переуступки долга. В дальнейшем эти деньги обналичивались или перечислялись на карточные счета физических и юридических лиц.

Кроме того, за Герасимюк числится мутная сделка по обмену автомобиля Infiniti QX 56 на Subaru Forester, продёрнутая через конторку «Богдан Трейд-ин», официально принадлежащую Олегу Гладковскому (Свинарчуку), близкому бизнес-партнёру Порошенко, увязшему обеими ногами в громком скандале с распределением оборонных заказов, известном как «Свиноборонпром».

Но куда более тяжёлые последствия для Нацрады по ТВ и РВ может иметь расследование НАБУ в отношении Сергея Костинского.

Если нарушения будут доказаны, то целый пласт решений Нацрады может быть отменен или опротестован. А это – не только штрафы, которые вещатели и без того успешно оспаривают через суды, а ещё и отъем и выдача лицензий.

Дело расследуется по, казалось бы, «детской» статье – 366-1 УК «Декларирование недостоверной информации». Однако, в данном конкретном случае главную рояль играет то, что Костинский аполитично «запамятовал» указать в декларации кое-какие личные данные.

Грабли в том, что Костинский и его жена Гульзара Артыкова до сих пор числятся среди функционеров крымской организации партии «ПОРА».

Напомним, «ПОРА» – гражданская партия, организованная небезызвестным Владиславом Каськивом в лучших традициях «методички» Джина Шарпа специально под «оранжевый майдан» 2004 года. В её состав вошли бывшие студенты, принимавшие участие в раскачке советской ещё Украины. Мерзость, короче.

Так вот, на официальном сайте Минюста Украины «ПОРА» числится действующей партией, а по данным СМИ Костинский всё ещё является членом политсовета партии, а его супружница – главой политсовета. И именно эту информацию про себя и члена своей семьи Костинский упустил указать в декларации.

Закон, регламентирующий работу Нацрады по надзору за медиапространством, не даёт двояких толкований: члены совета не могут занимать любые должности, в том числе на общественных началах, ни на госслужбе, ни в негосударственных организациях. Запрещено числиться не то что партийным функционером – нельзя входить в правление товарищества садоводов и огородников или общества любителей выжигания по дереву. Член Нацрады не имеет права получать гонорары за любую работу, кроме научной и преподавательской. Причём, научная и преподавательская деятельность (например, вести аналог передачи «Очевидное – невероятное») в медиахолдингах для членов Нацрады также запрещена. Подобная строгость должна, по идее, до минимума снизить соблазны и ангажированность ответственных лиц, выдающих лицензии на вещание.

И если все эти злоупотребления расследованием НАБУ подтвердятся, то окажется, что пан Костинский не имел права занимать должность в Нацраде по телевидению, а все решения, принятые при его участии можно признать недействительными. Да ещё, вероятно, ему придётся вернуть зарплату, незаконно выплаченную государством за пять прошедших лет.

То есть будут отменены не только держимордовские решения Нацрады, вынесенные по указке Порошенко против оппозиционных и конкурирующих медиа, но и придётся отзывать лицензии у расплодившихся поганками пропагандистских радиостанций, вещающих на Крым, Донбасс и приграничные районы, которыми так гордится Костинский.

Если взять шире, то карающая сокира НАБУ зависла над плодами всей пятилетней деятельности Костинского, как члена Нацрады по ТВ и РВ.

Отведение земли, строительство телерадиовышек, оборудование… – словом, всем тем, из-за чего так радостно выпрыгивал из трусов удравший из Крыма оранжево-гиднюковый деятель.

И пусть НАБУ – стопроцентная креатура ФБР США, кормящаяся с рук американцев, но до чего же приятно наблюдать за процессом каннибализма в свидомом скорпионариуме. Прошу вас, не останавливайтесь, жрите друг друга!