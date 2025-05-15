«Можем дойти до польской границы, но у нас другая цель» – вице-спикер Госдумы
России не нужен контроль над всей Украиной. Ее задача – свержение киевского режима.
Об этом в эфире видеоблога «Frеquence Populaire Media» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Переговоры мы можем вести, когда есть явная победа, явная, что-то, что позволит потом сказать, что вот уже три года мы проводили военную спецоперацию и мы ее выиграли. На данный момент это не так, так что договариваться можно, очень хорошо договариваться, но украинцы никогда не смирятся с потерей регионов, ни из Одессы, ни из Киева, ни из других.
Так что посмотрим правде в глаза, мы подождем пока этот режим исчезнет и что будет другое украинское правительство. В этот момент Россия уйдет из Украины, и Украина продолжит функционировать как независимое государство», – заявил Толстой.
Ведущий уточнил, преследуется ли цель капитуляция нынешнего киевского режима.
«Нынешнего режима – да, но не военного вторжения или военного контроля над украинскими территориями. Это не наша цель. Мы можем дойти до польской границы, но это не наша цель контролировать Украину. Наша цель сделать так, чтобы американские ракеты и ракеты НАТО не были размещены на украинской земле. Потому что для нас это очень просто, это 4 минуты. Это занимает 4 минуты, чтобы ядерная ракета долетела до Москвы с Украины, это рядом», – ответил вице-спикер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: