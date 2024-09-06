«Можем и ядеркой жахнуть»: Царев о том, почему США не могут победить

США не могут выиграть противостояние с Россией, но не могут допустить и поражения, поэтому они ищут пути, при которых все стороны могут назвать себя победителями.

Об этом в эфире видеоблога «Sputnik» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Соединенных Штатах есть целая плеяда политиков, которые считают, что то, что происходит на Украине, это стратегический проигрыш США. Они не могут допустить поражения России. Почему не могут? Во-первых, потому что мы можем жахнуть в конце концов ядеркой, и это совсем не то, что бы они хотели от этого всего получить. А вторая причина – потому что, если вдруг в силу каких-то потрясений, какие сложно себе придумать, Россия развалится, чего, подчеркну, быть не может, то кому останется Дальний Восток, Сибирь – главному геополитическому сопернику Китаю. И этого они допустить не могут. Поэтому сценария победы для США нет. Для них очень плохо – проиграть, потому что весь Глобальный Юг смотрит, и, в случае проигрыша Соединенных Штатов они скажут: «Акела промахнулся – все, он старый, он слабый. Сейчас новый лидер – это Китай, Россия вместе с Китаем». Поэтому у них цугцванг – они выиграть не могут, поэтому они поставляют вооружение очень дозированно», – сказал политик.

«Реально мало поставляют, что бы кто ни говорил о том, что мы сражаемся со всем НАТО, поставляют они очень мало. Последняя поставка – 125 миллионов, а раньше они поставляли в среднем 1,2 миллиарда в месяц, в м0омент контрнаступления – два миллиарда. Сейчас поставляют совсем мало, потому что им не нужна эскалация, они хотят этот конфликт затушить. Поэтому выиграть они не могут, проиграть они не могут, не хотят. Тогда им нужна такая ситуация, которую они могут назвать ничьей или объявить своей победой, но, чтобы Россия тоже объявила своей победой. И чтобы это было не сильно похоже на окончательный проигрыш. Но говорить об этом прямо нельзя», – заявил Царев.