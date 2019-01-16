Можем крепко влипнуть: В Киеве осознали невозможность нового похода на Керчь

16.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Воинственные заявления секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова о новом походе катеров ВМСУ к Керченскому проливу – пустое сотрясание воздуха. Об этом во время конференции в Киеве рассказал экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается заявлений о повторе прохода (через Керченский пролив – ред.), я на это смотрю реалистично. Есть мечтатели, а есть реалисты. Шесть катеров: два автомобильным способом были перемещены на Азов, два находятся в плену, два в Чёрном море. Осенне-зимний период, на Азовском море ледостав, штормовые условия. Я на данный момент не представляю себе, каким образом технически это можно реализовать.

Второе, непонятна позиция международных институций, кто будет там находиться (из сопровождения от «западных друзей» Украины – ред.), есть ли на это мандат, какое принято решение, в конце концов, и так далее», – заявил экс-командующий.

«То есть, это, на мой взгляд, просто очередное заявление, словесно-политическая игра. Что касается реализации, для неё требуется больше реалистичности, чем просто словесная перепалка», – добавил Сергей Гайдук.