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Российские войска, сумели продавить первую линию обороны ВСУ под Авдеевкой и уже предпринимают попытки перерезать логистику украинского оккупационного гарнизона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, посвященной боям под Авдеевкой, пишет антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда».

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Среди ключевых причин, которые позволяют русским продвигаться на флангах Авдеевского укрепрайона, называются «отступления некоторых пришедших на подкрепление подразделений и отсутствие подготовленной второй линии обороны» – качественно подготовленных траншей, блиндажей и так далее.

Один из военнослужащих 47-й бригады ВСУ, которого с середины октября перебросили на Авдеевку, лично столкнулся с отсутствием надлежащих укреплений на северном фланге – за железной дорогой.

«Приходится выходить в голую посадку и саперной лопатой выкапывать себе лежанку, чтобы укрыться от артиллерии. На весь этот периметр есть один или два разрушенных блиндажа. В то же время мы видим: как только к*цапы продвинулись вперед, они уже строят себе линию обороны. Они понимают, что через некоторое время мы будем пробовать «срезать северный угол», чтобы избежать окружения, и вкапываются», – рассказывает военный.

Военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор. Нет» Юрий Бутусов говорит, что первая линия обороны здесь была неплохо подготовлена, но после того, как ее продавили и ВСУ пришлось отступить, выяснилось, что в полях и деревнях к западу от железной дороги (район Степного) оборудованной второй линии нет.

«Вдоль железной дороги ничего не было сделано для прикрытия от наступления противника. Там неподготовлены тыловые рубежи, хотя местность этому полностью способствует, даже сама железнодорожная насыпь – это отличная линия обороны. Для создания этих позиций было более чем достаточно времени. Линия там держится чуть ли не с начала войны и за это время никто, ни один военный руководитель не предусмотрел, что враг захочет окружить Авдеевку. Очевидно, что нужно выделить технику, строительные материалы и создать мощные рубежи. Хотя бы один тыловый рубеж. Сделать блиндажи в три – четыре наката, глубокие траншеи в 2–2,5 метра, перекрыть их деревянным настилом от дронов – обеспечить современную оборонную позицию. Этого не было ни севернее Авдеевки, ни южнее», – сокрушается Бутусов.

При этом некоторые военные указывают, что пути подвоза подкреплений и боеприпасов в Авдеевку сохраняются, а горловина между флангами составляет около 7 километров.

«Однако следует уточнить, что на эти 7 километров есть всего одна хорошая асфальтированная дорога и несколько полевых. Ответом на вопрос о том, как долго Силы обороны смогут держать Авдеевку, является ответ на другой вопрос: как быстро русские доберутся до главной дороги?», – пишет «УП».

Вышеупомянутый боец 47-й бригады ВСУ тоже опасается такого развития событий.

«Как только перерезается или даже просто простреливается дорога, не будет осуществляться логистика, не будет подвозиться БК, вывозиться раненые – и все, на этом здесь война заканчивается», – считает он.

Ссылаясь на свои источники, Издание отмечает, что 8 ноября по основной дороге впервые прилетел российский FPV-дрон, что означает попытку обрезать логистику.

«Я надеюсь, что каждый приложит усилия, чтобы Авдеевский гарнизон имел логистические пути сообщения. Мы можем не успеть выйти. Но «красным флажком» для выхода будет только приказ на выход. Если его не будет, наш батальон не отойдет», – сказал «УП» один из комбатов, попросивший не называть своего имени.