Можем повторить от Путина. РФ защитит ЛДНР от Украины

12.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Россия сумеет защитить республики Донбасса, если Киев рискнет пойти в наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня так развиты технические средства коммуникации и наблюдения, что не видеть приготовлений к военной агрессии со стороны украинской армии просто невозможно. Они и политическую провели «артподговку», пытаясь договориться с американцами по этому поводу», – сказал Калашников.

Он напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина, заявившего о последствиях для украинской государственности в случае наступления на ЛДНР.

«И официальным властям Украины надо об этом напоминать. Почаще. Апеллируя, например, к известному опыту августа 2008-го. Когда в Грузии, на Кавказе пытались решить проблемы таким образом, с применением военной силы. Сейчас не исключено то же самое. Только, может быть, еще и похуже – для агрессоров», – отметил политик.

По его словам, в этой ситуации Запад Киеву не поможет.

«И я расцениваю реакцию нашего Верховного главнокомандующего совершенно четко и однозначно. Если Киев начнет вооруженные действия против ДНР и ЛНР — мы их защитим […]. Защитим граждан Российской Федерации, которых на этих территориях уже около полумиллиона. И мы по Конституции обязаны защищать своих граждан. Я на 100% уверен, что это будет так», – резюмировал Калашников.