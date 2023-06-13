«Можем применить в ответ» – Путин о боеприпасах с обеднённым ураном
Россия оставляет за собой право применять снаряды с обеднённым ураном, если их будет использовать Украина.
Об этом президент России заявил во время встречи с российскими военкорами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, в американской прессе появилась информация, что вслед за Великобританией снаряды с обеднённым ураном Украине будут поставлять и США.
«Мы на примере Сербии видели, как они заражают землю, как калечат людей. Но получается Украина этими боеприпасами будет так же загрязнять территорию РФ. Не вынуждают ли нас в таком случае действовать быстрее, на упреждение, и будем мы как-то отвечать на эти вызовы?», – прозвучал вопрос.
«На упреждение нет необходимости, но таких боеприпасов у нас много, с обеднённым ураном. И если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто», – ответил Путин.
Тем не менее, он добавил, что ничего хорошего в этом нет.
«Но если потребуется, мы в состоянии это сделать. У нас нет необходимости это делать сегодня», – подчеркнул президент.
Спасибо!
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