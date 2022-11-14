«Можем защититься только наступлением, никаких других вариантов»: Крым ждут удары ВСУ

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Новости Украины

На Украине в последние дни неоднократно анонсировали нанесение ударов по Крыму после того, как ВСУ продвинулись ближе к полуострову, получив без боя Херсон на правом берегу Днепра.

О том, что ждёт Крым, «ПолитНавигатор» спросил российских военных экспертов.

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Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

«Атаки возможны. Украина будет продолжать развивать достигнутые успехи в ходе предыдущих этапов своих контрнаступательных действий. Насколько мы будем готовы их парировать, достаточно ли для этого сил и средств, что необходимо сделать для того, чтобы их исключить – это прерогатива Министерства обороны. Как эксперт могу сказать, что без продолжения массированных ракетных ударов по ключевым объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины трудно рассчитывать на то, что сложившаяся ситуация будет быстро изменена для нас к лучшему».

Леонид Решетников, генерал-лейтенант Службы внешней разведки:

«Отвод войск из Херсона усложняет ситуацию для нашей армии. Безопасность Крыма становится под реальной угрозой. Север Крыма и западный берег полуострова. Я думаю, что когда командование принимало это решение, оно понимало всю сложность. Сейчас задача армии – обеспечить безопасность силами ПВО, силами нашей артиллерии, которая должна подавлять возможности наносить удары по Крыму с территории, оставленной нами. Без такого решения, без такого обеспечения операция по уходу на левый берег кажется авантюрной».

Андрей Пинчук, экс-глава МГБ ДНР, сопредседатель «Союза добровольцев Донбасса»:

«ВСУ показали, что в отличие от нас, они все возможности для нанесения поражения используют в полном объеме. Они показали это на примере не только, допустим, того же Херсона, пока мы там находились, Донецка, но и на примере наших территорий, которые они обстреливали и обстреливают регулярно. Я имею в виду Курскую, Белгородскую области. Так что в этом смысле чем Крым отличается от Белгородской области? Конечно, они будут обстреливать, и готовиться к этому нужно, и необходимо наносить упреждающие удары. Мы можем защититься только наступлением, никаких других вариантов решения проблемы не существует. Только наступать и прекратить эти странные передислокации, не давать физической возможности для нанесения подобных ударов».