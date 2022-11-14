«Можем защититься только наступлением, никаких других вариантов»: Крым ждут удары ВСУ

14.11.2022  15:54 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1212
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

На Украине в последние дни неоднократно анонсировали нанесение ударов по Крыму после того, как ВСУ продвинулись ближе к полуострову, получив без боя Херсон на правом берегу Днепра.

О том, что ждёт Крым, «ПолитНавигатор» спросил российских военных экспертов.

На Украине в последние дни неоднократно анонсировали нанесение ударов по Крыму после того, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

«Атаки возможны. Украина будет продолжать развивать достигнутые успехи в ходе предыдущих этапов своих контрнаступательных действий. Насколько мы будем готовы их парировать, достаточно ли для этого сил и средств, что необходимо сделать для того, чтобы их исключить – это прерогатива Министерства обороны.

Как эксперт могу сказать, что без продолжения массированных ракетных ударов по ключевым объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины трудно рассчитывать на то, что сложившаяся ситуация будет быстро изменена для нас к лучшему».

Леонид Решетников, генерал-лейтенант Службы внешней разведки:

«Отвод войск из Херсона усложняет ситуацию для нашей армии. Безопасность Крыма становится под реальной угрозой. Север Крыма и западный берег полуострова. Я думаю, что когда командование принимало это решение, оно понимало всю сложность.

Сейчас задача армии – обеспечить безопасность силами ПВО, силами нашей артиллерии, которая должна подавлять возможности наносить удары по Крыму с территории, оставленной нами.

Без такого решения, без такого обеспечения операция по уходу на левый берег кажется авантюрной».

Андрей Пинчук, экс-глава МГБ ДНР, сопредседатель «Союза добровольцев Донбасса»:

«ВСУ показали, что в отличие от нас, они все возможности для нанесения поражения используют в полном объеме. Они показали это на примере не только, допустим, того же Херсона, пока мы там находились, Донецка, но и на примере наших территорий, которые они обстреливали и обстреливают регулярно. Я имею в виду Курскую, Белгородскую области.

Так что в этом смысле чем Крым отличается от Белгородской области? Конечно, они будут обстреливать, и готовиться к этому нужно, и необходимо наносить упреждающие удары.

Мы можем защититься только наступлением, никаких других вариантов решения проблемы не существует. Только наступать и прекратить эти странные передислокации, не давать физической возможности для нанесения подобных ударов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть