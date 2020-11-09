«Может аукнуться в Поволжье и Татарстане». На российском ТВ призывают остановить Эрдогана

09.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия не может допустить полной победы азербайджано-турецкой коалиции в Нагорном Карабахе, потому что следующей целью турецких амбиций будет Средняя Азия или даже российский Татарстан.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Закавказья, Карабаха, то здесь я не вижу готовности Москвы действовать активно и, очевидно, все-таки, взяли верх те, кто отстаивал ту точку зрения, что Пашинян – это недружественный нам лидер, что не надо ему помогать и пусть его вначале свергнут, а потому будем как-то решать проблему с более приятными нам собеседниками типа Саргсяна, Кочаряна.

Но при этом, к сожалению, не получается так, что можно свергнуть Пашиняна, не потеряв Степанакерт. А если армяне потеряют Степанакерт – это волна беженцев в лучшем случае, если азербайджанцы не устроят там резню, геноцид. И это колоссальный удар по престижу Москвы в лазах всех ее союзников везде…

Сколько раз Пашинян Путину звонил – всем понятно, чего армяне хотят – более активной позиции Москвы, ультиматума фактически: «Вы подписали перемирие, вы останавливаете боевые действия, вы садитесь и договариваетесь». Но это не делается, закрываются глаза на то, что фактически азербайджано-турецкая коалиция….

Сегодня Эрдоган поздравил Алиева, братский азербайджанский народ с «нашей общей победой», но проблема в том, что взяв Нагорный Карабах, не остановится Эрдоган – у него ого-го, какие амбиции на постсоветском пространстве. Если его сейчас не остановить, то это нам потом аукнется и во многих республиках Средней Азии, а, не дай бог, еще и в Поволжье, в Татарстан полезет», – заявил Юсин.