«Может быть эвакуировано до тысячи человек» – мэр Новой Каховки о ситуации в регионе

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В результате подрыва Каховской ГЭС и затопления значительных территорий, из региона могут быть эвакуированы несколько тысяч человек.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаются удары по городу. Нам приходится отключать несколько населённых пунктов от электроэнергии. Размыты дороги, но МЧС осуществляет эвакуацию граждан из подтопленных районов. Восстановление ГЭС абсолютно невозможно. Это точно так же, как в пятидесятые годы её строили. Необходимо будет не просто её восстанавливать или строить заново, а сначала демонтировать, а потом восстанавливать заново», – сказал Леонтьев.

В студии поинтересовались, сколько людей необходимо эвакуировать из затопленных регионов.

«На нынешний момент такая цифра может составить до тысячи человек, прямо сейчас. Но мы будем контролировать ситуацию – она меняется ежеминутно, и назвать точно число тех, кого необходимо будет эвакуировать, достаточно сложно. Однако ущерб уже нанесён не просто колоссальный, а несопоставимый ни с чем, ранее причинённым ущербом… Та часть [Новой Каховки], которая прилегает к берегу, находится под водой. Но это береговая линия. А вообще город в целости и сохранности, сухой, подвергается сейчас обстрелам», – добавил мэр города.