Может быть контратака русских, как на Курской дуге – киевский политолог

Вадим Москаленко .  
20.06.2023 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешнее наступление украинских войск может повторить судьбу гитлеровцев, когда после нескольких недель обороны русские перехватили инициативу.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешнее наступление украинских войск может повторить судьбу гитлеровцев, когда после нескольких недель обороны русские...

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«Мы понимаем, что любое контрнаступление – это изначально очень ожесточённые бои на линии обороны, и потом это либо затихание в силу исчерпания резервов, или прорыв линии, как это было в Харьковской области, и быстрое освобождение оккупированных территорий, или это контрнаступление противника.

Так было на Курской дуге. Напомню, что Курская дуга началась с масштабного наступления немецких войск, которое продолжалось несколько недель, а потом, когда оно иссякло, истощилось, был получен удар», – отметил он.

«Приблизительно через две-четыре недели уже будет просматриваться тренд, условно говоря, кто приобрёл тактическое преимущество, кто быстрее и больше потерял ресурсов, куда движется ситуация. Пока она находится в начальной фазе очень тяжёлым, кровавым и затратным способом, но мы пытаемся выявить слабые позиции в российской обороне», – поспешил «успокоить» Бортник.

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