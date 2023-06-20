Может быть контратака русских, как на Курской дуге – киевский политолог

Нынешнее наступление украинских войск может повторить судьбу гитлеровцев, когда после нескольких недель обороны русские перехватили инициативу.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что любое контрнаступление – это изначально очень ожесточённые бои на линии обороны, и потом это либо затихание в силу исчерпания резервов, или прорыв линии, как это было в Харьковской области, и быстрое освобождение оккупированных территорий, или это контрнаступление противника.

Так было на Курской дуге. Напомню, что Курская дуга началась с масштабного наступления немецких войск, которое продолжалось несколько недель, а потом, когда оно иссякло, истощилось, был получен удар», – отметил он.