«Может быть лет через 150» – Чаплыга о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Вадим Москаленко.  
23.01.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Западные политики и дипломаты уже открыто говорят, что Украина никогда не сможет вступить в ЕС и НАТО.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики и дипломаты уже открыто говорят, что Украина никогда не сможет вступить в...

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«В Давосе выходит бывший посол ФРГ в Британии и США Ишингер и говорит прямым текстом, что в НАТО Украина никогда не будет. И Фицо об этом говорит. Потому что вероятность того, что из тридцати стран кто-то не поставит палки в колёса, равна нулю.

Потом выходит Фицо и говорит, что не будет, потому что мы будем против. Это суверенная позиция страны, и вполне возможно, она изменится. Но на сегодняшний день позиция и Венгрии, и Словакии в том, чтобы просто заблокировать вступление. Думаю, просто других не спросили. Спросили бы Турцию – была бы такая же позиция», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что по тем же причинам не стоит рассчитывать на вступление в ЕС.

«Та же самая картина нас ждёт по поводу ЕС. И поляки нам уже преподают урок по поводу того, как мы должны будем сдавать свои экономические интересы, суверенитет и так далее, ради того, чтобы когда-нибудь, возможно, если так встанут звёзды, вступить в ЕС. Непонятно, на каких правах.

Чтобы вступить в ЕС, мы должны получить добро от всех членов ЕС, А чтобы получить это «добро», каждая страна выдвинет свои требования», – подытожил политолог.

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