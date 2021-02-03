«Может быть Шняга Медведчука и Портнова» – Монтян о запрете каналов

03.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Лишение лицензии на вещание оппозиционных украинских телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK, которые связывают с Виктором Медведчуком, может быть инициативой Виктора Медведчука.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Пока непонятно, кто за этим стоит. Есть разные версии. По одной из них это коллективный Запад нагнул Зельца со тусовкой. По другой, это все происки самого Мудачука. В ее пользу говорит то, что всей этой шнягой занимается Смирнов, который шестерка Портнова, а Портнов – шестерка всей этой тусовки с Левочкиным и его компании. И им такой хайп выгоден.

И во всем этом виден неповторимый стиль Портнова, который мы знаем еще со времен Майдауна. Но при этом сам Портнов втирает про то, какое это беззаконие, ай-ай-ай. А что ж там тогда делает твоя тявка Смирнов? Это не он, что ли, пишет всю эту шнягу?»- сказала юрист.

По ее словам, если за отключением телеканалов стоит Запад, то перспективы возобновления вещания плохие. Возобновление вещания вполне возможно если за этим стоит сам Медведчук, Андрей Портнов бывший членом рабочей группы по урегулированию политического кризиса в 2014 году и замглавы офиса президента Андрей Смирнов.

«Посмотрим, что будет дальше. Зельц же тупой как пробка. Его можно раскачать на любую тему. Мы все ждем реакции Запада. В вашингтонском обкоме скоро проснутся и напишут какие-нибудь темники. Но пока все неясно.

Но все это очень даже на руку Медведчуку, я за него рада. Такого хайпа и пиара у него давно не было. Даже если за этим стоит Запад, то Левочкин, когда рушил страну Майданом и устраивал «зверяче побыття» «онижедетей» и сам Медведчук, когда брал в свою партию нацика Киву, должны были соображать, что они делают и зачем», – резюмировала Монтян.