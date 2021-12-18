«Может что-то отвалиться»: Богдан предупредил о грядущих проблемах украинских АЭС

Новости Украины

Украина уже этой зимой рискует оказаться в глубоком энергетическом кризисе, угрожающем остановкой атомных энергоблоков и осушением водохранилищ.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Богдан напомнил, что украинская власть впервые в истории страны решила запустить одновременно все 15 атомных энергоблоков.

«У нас, кроме управленческого кризиса, мы понимаем, что наступает энергетический кризис… На сегодняшний день наше потребление той электроэнергии, которую использует государство для своих нужд, не соответствует тем возможностям государства производить электроэнергию на тех предприятиях, которые у него есть… Производство в большой своей части – это атомные электростанции. На сегодняшний день работают 14 из 15 атомных энергетических блоков!, – сказал Богдан.

«Чтобы вы понимали, за историю Украины никогда такого количества атомных энергоблоков не работало. Максимум, что работало, это 13. Один в это время стоял на ремонте, а один имел резерв. Если что-то ломается, если срабатывает автоматика, вылетает один атомный энергетический блок, то включается моментально второй, замещает его. На сегодня такой возможности нет», – отметил бывший чиновник.

«Мало того, по планам, которые озвучивает власть, они в феврале планируют запустить все 15 блоков. Это, чтобы вы понимали, за тем, что изучала инженерная мысль, когда строили эти атомные энергетические блоки. В Украине никогда не работали 15, и к каким последствиям это приведет, мы не знаем. Мы можем дискутировать между собой, но этого еще никто не пробовал», – заявил Богдан.

По его словам, большим риском является также планы правительства по интенсивному использованию водных ресурсов при получении электроэнергии.

«Еще один большой фактор, который очень сильно влияет на энергобаланс, – это наличие воды в водохранилищах. Если спросить тех людей, которые живут возле водохранилищ, они подтвердят – воды нет, воду уже спустили. Это пиковые нагрузки на 12 и 18 часов на протяжении дня. Включаются ГАЭС и ГЭС, и вода спускается, производится электроэнергия», – говорит экс-глава офиса президента.

«На сегодняшний день воды осталось… при необходимых в Кременчугском водохранилище 78 метров воды у нас осталось 76,73, а максимальная граница, за которую никто не спускался – это 75,75. То есть у нас осталось меньше метра воды. Они на сегодняшний день обсуждают возможность забора воды ниже нижнего инженерного порога. Но что будет за этим нижним инженерным порогом, мы также никогда не проходили – ни в советские времена, ни во времена независимой Украины. Это такие экспериментаторы, и в каждом из этих экспериментов у нас может что-то отвалиться», – предупреждает Богдан.