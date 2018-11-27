«Может, хватит быть терпилами?!» – нациков «порвало» фото пробоины катера ВМСУ

27.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

На Украине обсуждают фото артиллерийского катера «Бердянск» с пробоиной в районе рубки, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Фото распространяется в украинском сегменте интернета.

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Фото и видеоматериалы, опубликованные российской ФСБ, заставляют сомневаться в его подлинности.

Украинский военный эксперт Тарас Чмут на основании российских материалов сделал вывод, что украинские катера не повреждены. Но его коллеги предпочитают комментировать фото неизвестного происхождения.

«На фото видно характерное для корабельной артиллерийской установки АК-630 пробоина 30-мм снаряда в МБАК «Бердянск», которая свидетельствует, что указанное артиллерийское оружие использовалось на поражение», – написал у себя в «Фейсбуке» украинский адмирал Игорь Кабаненко.

«Скоты… Вот как «мирно» они принуждали наши катера к остановке… Огонь был открыт на поражение личного состава, прямо в рубку, а не по двигателям…», – возмущается в соцсетях «ветеран» АТО Влад Волошин.

Однако под его постом комментаторы высказали сомнения в том, что отверстие в рубке действительно от снаряда.

«Что-то калибр отверстия как то великоват! Если бронелист пробит, то внутри должен был произойти разрыв, а стекла все на месте!?» – написал один из них.

Другой комментатор опубликовал то же самое фото, на котором обшивка катера буквально изрешечена снарядами, но иллюминаторы по-прежнему целы, намекая, что обсуждается фотошоп.

Экс-боевик «Азова» депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на основании сомнительного фото делает далеко идущие воинственные выводы.

«Это стало возможным только потому, что после вооруженной атаки на наши суда украинский главнокомандующий и начальник Генштаба не отдали приказ про использование оружия в ответ. Может, хватит быть терпилами?! Может, настало время реально отвечать агрессорам око за око, зуб за зуб», – написал Мосийчук на своей странице в «Фейсбуке».