«Может лет через сто» – немецкий генерал о вступлении Украины в НАТО

Константин Серпилин.  
26.12.2023 20:25
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Коррумпированная нацистская Украина не имеет шансов стать членом НАТО в обозримом будущем, и должна покорно ждать приглашения.

Об этом в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену заявил экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Коррумпированная нацистская Украина не имеет шансов стать членом НАТО в обозримом будущем, и должна...

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«Я рекомендую господину Столтенбергу взглянуть на Договор НАТО, а именно на Статью 10, и тогда он поймёт, что Украина вообще не может стать членом НАТО. Во всяком случае, в обозримом будущем. Не знаю, то будет через пятьдесят или сто лет, но в обозримом будущем она не может.

Во-первых, Украина не может просто заявить «я хочу стать членом организации», а потом свободно вступать в неё. НАТО должно приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов. Этого не произошло, и не произойдёт. Потому что есть страны, которые понимают стратегию иначе», – сказал Куят.

Куят подчеркнул, что столь агрессивному и коррупционному государству, как Украина, делать в европейском сообществе нечего.

«В 2022 году, когда я был на Украине, меня спросили, когда же они наконец станут членами НАТО, «ведь армия делает всё что надо». Но им надо понимать, что не армия станет членом НАТО, а государство Украина. И оно не отвечает этим требованием.

Эти требования – демократическая конституционность, отсутствие коррупции, верховенство закона. Этого всего нет на Украине.

И потом, всегда нужно учитывать, какие стратегические последствия это имело бы. Представьте, что Украина становится членом НАТО, а между Украиной и Россией снова возникает напряжённость. И все НАТО оказывается в состоянии войны с Россией. Каждое государство должно подумать об этом», – добавил генерал.

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