Может ли «Еленовка» стать новой «Бучей»: кому выгоден расстрел барака с пленными боевиками «Азова»

Новости Украины

Новости с полей сражений в Донбассе зачастую вводят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью, заставляя раз за разом повторять «Зачем?» и не находить ответа на этот вопрос.

Одна из таких загадок носит теперь название «Еленовка» – по имени населенного пункта в ДНР, где располагается колония, в которой содержатся украинские военнопленные. Минувшей ночью она подверглась массированному обстрелу с украинской стороны. Били хвалеными американскими «Хаймерсами».

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Результат соответствующий: прямое попадание в барак, а дальше данные разнятся. Российские военкоры пишут про 100 убитых и 150 раненых, официальные данные ДНР говорят о 53 убитых и 130 раненых, а украинский блогер Шарий со ссылкой на свои источники пишет о 75 «двухсотых» и 150 раненых.

«Надеюсь, цифры завышены», – добавляет он.

Каковы бы ни были цифры, согласитесь, за один раз это много. Чудовищно много.

«Я не понимаю, почему все так удивляются. По больнице в Новоазовске били? По донецкой «пятнашке» били? Да они еду на Азовстали по-братски разделить не смогли, елки-палки», – пишет донецкий блогер Игорь Гомольский.

Все так, и для ДНР этот обстрел – лишь новая строчка в печальной статистике за много лет.

Но вот для Украины – это новость первого плана. Еще бы – ведь в тех обстрелах гибли какие-то «донецкие орки», а тут – «наши». Белые люди, епта. Сейчас ранее никому в Киеве неизвестное название Еленовка будет у всех на устах, как очередное доказательство «русских зверств». К тому же, если верить сообщениям из ДНР погибли не абы кто, а пленные боевики «Азова», «живые легенды» и калиброванные захисныки Украины, заживо канонизированные украинской пропагандой.

Поэтому не стоит удивляться тому вою на болотах, который поднялся в Киеве, где тут же заявили, что «рашисты» обстреляли себя сами, чтобы убить украинских пленных.

Тот факт, что если бы их хотели убить, то просто не брали бы в плен, а до этого неделями не уговаривали бы сдаться в плен, вместо того чтобы шандарахнуть ракетой по азовсталевским подземельям, украинскую аудиторию, естественно, не убеждает.

Ну а чего, мир постправды – он такой. Верят не очевидцам, а удобному мнению, которое лучше всего ложится в картину мира читающих и слушающих.

Еще один момент: можно было бы конечно списать гибель пленных в Еленовке на трагическую случайность, которых полно на любой войне. Да мало ли, целились во врагов, а попали по своим. Но послушаем ополченца и военного блогера Максима Фомина («Владлен Татарский»):

«Во время активных боевых действий исправительные колонии в ДНР неоднократно подвергались обстрелу. Понятно, что били по ним не специально, просто лагеря становились жертвами неточных выстрелов. Однако, насколько мы смогли убедиться – «Хаймерсы» очень точное оружие, а это значит, что ракета прилетела туда, куда хотел оператор».

Для чего это могло понадобиться Киеву – тоже, в общем, секрет полишинеля.

Скажем, военкор Комсомолки Александр Коц обращает внимание на фон, сопровождавший обстрел колонии в Еленовке – многочисленные интервью пленных «азовцев», которые появились в российских СМИ в последние дни. Боевики много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках и о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство Украины.

«Конечно, удар Хаймарсом по своим бывшим захисныкам – это попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил», – уверен Коц.

К тому же не секрет, что пленные, а особенно их семьи – это изрядная головная боль для киевского начальства, которому митинги жен и матерей «азовцев» попортили немало крови и еще больше испортили лакированную картинку бесконечных перемог на фронте. Менять их не торопятся, а родня постоянно чего-то требует, создавая один негативный инфоповод за другим.

Не добавляют мотива к скорейшему обмену и интервью «героев» на российские камеры. И ладно бы еще про военные преступления – всегда можно потом отказаться от своих слов, заявив, что русские принудили, выкрутили руки, приставили нож к горлу, в общем – сказанному не верить.

Но вот заявления о том, что «Киев нас бросил» – совсем другое дело. И воспринимаются на Украине с большим доверием. Так что по любому проще избавиться от таких свидетелей, чем потом возиться с новыми «Савченко».

В том, что ВСУ могут со спокойной душой намеренно бить по своим же – уверен и военкор Алксандр Симонов:

«Когда я с бойцами 4-й бригады проходил по их маршруту штурма 29-го блокпоста – Новотошковки – Тошковки, они рассказывали мне, что в условиях городского боя (когда от края до края метров тридцать) украинская арта влегкую накрывала свои подразделения, чтобы хоть как-то попытаться сдержать наступление. Относиться к бойцам, как к мясу – нормуль тема для украинского руководства. А тут это мясо еще и разговаривать начало. Про преступления рассказывать. Причем мясо не побитое, накормленное, водичкой обеспеченное. Ну не порядок же. Мясо оно на то и мясо, что должно гореть. Вот и сгорело, а заодно теперь замолчит и русских поможет демонизировать перед грядущим наступлением».

И это – еще один мотив. Ни для кого не секрет, что времени на раскачку у киевского руководства осталось мало. Сам Зеленский говорит: от трех до шести недель. Именно в этот временной промежуток должно начаться обещанное контрнаступление ВСУ. Как говорится, сейчас или никогда. Ну, не в этом году точно.

Учитывая известную любовь киевских пропагандистов к театральным эффектам и тесное взаимодействие реальных и информационных войск, не выглядит столь уж фантастическим сценарий очередного кровавого жертвоприношения Молоху войны.

Жертвы ведь ради благого дела – в костер ненависти нужно время от времени подбрасывать новые угольки, чтобы не погас. Внутреннюю аудиторию нужно держать в тонусе, а то она еще начнет хотеть странного.

Из этой же оперы, кстати, вирусные ролики с кастрацией некими то ли монголами, то ли бурятами украинских пленных. Ролики весьма натуралистичные, что называется, для аудитории 18+. Причем, отыгрывают ту же тему, которая звучала в похожих роликах весной, когда боевики Грузинского легиона ВСУ пытали уже российских пленных. То есть налицо попытка запустить этакий информационный бумеранг и воздействовать на эмоции.

А то, что это видео в очередной раз раскручивает маховик войны, так с точки зрения заказчиков – это хорошо. Цель ведь в том, чтобы не дать войне погаснуть.

А кто у нас раскручивает спираль войны? Вот точно не Россия. Она-то как раз устами своих спикеров регулярно вбрасывает тему переговоров, проверяя готовность киевских визави к вменяемому диалогу. Готовность, которой нет. А вот то, что переговоры обычно предлагают те, кому они нужнее – это очевидный факт.

Так что следим за руками и не поддаемся на провокации и вбросы.