Может ли Россия спасти Приднестровье от блокады? – мнения экспертов

02.09.2021 23:44 (Мск), Москва , Максим Карпенко

Новости Украины

России нужно прибегнуть к действенным экономическим санкциям против Украины, чтобы остановить начавшуюся 1 сентября транспортную блокаду Приднестровья, откуда Киев теперь отказывается выпускать автомобили с местными знаками ПМР, принуждая менять их на согласованную с Молдовой символику.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

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«Это вопросы, связанные с тем, что Россия должна оказывать комплексное давление на Украину. Прежде всего, политико-экономическое, путем введения экономических санкций для того, чтобы привести Украину к цивилизованной модели поведения. Что касается запрета на въезд машин из Приднестровья, мы никак воздействовать на этот процесс не можем. Но еще раз повторяю, отстаивая российские национальные интересы, я считаю, методами, прежде всего, экономического принуждения, мы должны заставлять Украину придерживаться цивилизованной модели поведения в принципе», – заявил Коротченко.

Куда более пессимистично настроен политолог Олег Бондаренко. Он считает, что Россия уже утратила возможности воздействия на Украину.

«Чем Россия может помочь? Я не вижу таких возможностей. Россия не может защитить себя на Украине, а вы говорите о Приднестровье. Нет, никак не может ничего сделать, потому что все возможности, которые были, утрачены. Ничего, кроме тихого смирения, здесь уже не остается», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».

Давить нужно не на Украину, а на Молдову, считает политолог Алексей Кочетков.

«В этих условиях мы вряд ли можем повлиять на Украину. Но тут очень интересно, какова роль Молдавии, потому что есть мнение, что это Украина сделала по просьбе молдаван, хотя Санду недавно, общаясь с Козаком, обещала, что никаких резких шагов по отношению к Приднестровью предприниматься не будет. А тут непонятно вообще, какие интересы у Молдавии в продолжении удушения Приднестровья. Молдавия нацелилась продолжать свой унионистский курс на объединение с Румынией. У Румынии нет интересов в Приднестровье. И, собственно говоря, зачем это нужно молдаванам тогда? Я думаю, что здесь нужно оказывать давление, в первую очередь, на Молдавию. Ну а в перспективе нужно рассматривать возможность создания большой Новороссии, в которую органично будет входить и Приднестровская молдавская республика как часть новороссийской федерации или конфедерации. Потому что, конечно, Приднестровье нужно деблокировать, потому что, учитывая положение этой республики, что она окружена с двух сторон недружественными государствами, шансов на выживание не так уж и много, если действительно за них возьмутся всерьез», – заявил Кочетков.

Депутат Госдумы Константин Затулин считает ситуацию возмутительной.

«Не хотелось бы думать, что Молдова с Украиной просто разыгрывают нас, потому что инициатива была со стороны Молдовы. Затем, в результате поездки Дмитрия Николаевича Козака, Молдова отозвала свою просьбу. Более того, публично обратилась с тем, чтобы отсрочить введение этой запретной меры. Но Украина решила, что ничего откладывать не будет. У меня создается впечатление, что они нас дурят – Молдова с Украиной. То есть, Молдова, чтобы соблюсти реноме, делает вид, что она готова идти навстречу, а, на самом деле, не добивается этого, просто выполнив формальную просьбу. Мы должны продумать, каким образом в этом случае, при том, что наши отношения с Украиной скатились до минимума, как можем причинить им ответный ущерб, который бы стимулировал к тому, чтобы они не занимались этими делами. Ко всему прочему, трагедия состоит в том, что Украина официально является посредником в приднестровском переговорном процессе. То, что посредник фактически прибегает к блокадным мерам по отношению к стороне конфликта – это возмутительно. Это значит, что это никакой не посредник. Украина хотя бы на этом основании должна быть исключена из этого формата «5+2». Но этого, боюсь, не произойдет, потому что все будут подыгрывать в этом случае, но ответные меры должны быть продуманы. Также я думаю, что мы должны повлиять и на Молдову, чтобы она, исходя из своих внутренних обстоятельств, добивались, чтобы эти одиозные меры были отозваны или сняты, потому что они возмутительны», – заявил Затулин.