Бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник допускает, что США предпримут попытку покушения на президента РФ Владимира Путина во время его визита на Аляску.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Честно говоря, я параноик, когда дело касается Аляски. Я понимаю американский и западный менталитет. У них идиотская идея, они любят персонифицировать все свои проблемы. У каждой проблемы есть имя, отчество и фамилия. В данном случае все проблемы с Россий связаны с легитимностью Путина: «Если бы мы только могли избавиться от Владимира, все наши проблемы были бы решены, и все были бы счастливы. Россия стала бы вассалом, мы бы делали все, что захотим». Они не понимают, что воюет весь русский народ, а Владимир Владимирович это проекция русского народа и его воли. И кто бы ни пришел после него, он не будет смирным», – сказал Крапивник.

Он напомнил, что так США поступили по отношению к Ирану.