Может лучше без реформ?: «Усатый ансамбль» спел частушки про провальные инициативы Беглова и Смольного
Популярный среди жителей Петербурга музыкальный коллектив «Усатого ансамбля» из числа активистов движения «Город перемен» записал видео по итогам уходящего года, вспомнив все провалившиеся реформы и инициативы чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова.
В жанре частушек «Усатый ансамбль» напомнил, что из большого количества данных градоначальником обещаний практически ничего не выполнено.
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Губернатор снова за год
Нам всего наобещал.
Сделает? Не подкачает?
Он лишь ботокс подкачал.
Не забыли активисты и о решении Беглова повысить зарплату себе и чиновникам, которое обошлось налогоплательщикам в 2 миллиарда рублей.
А себе зарплату губер
Запросто опять поднял.
Деньги – вот, что очень быстро
Губер на свой счет принял.
Прошлись музыканты и по транспортной реформе Смольного, которую и эксперты, и общественность признали провальной.
Сел в автобус, он внезапно
Загорелся – это норма?
Круче! Это самый яркий
Результат его реформы!
Нерешенные проблемы мусорной реформы, создавшей много проблем горожанам в виде отсутствия вывоза отходов и увеличения популяции крыс, тоже стали объектом для критики в частушках. Беглову настоятельно рекомендуют отказаться от различного рода «новаций».
Мусорной итог реформы:
Крысы, грязь, песчаный шторм!
Дорогой наш губернатор!
Может лучше без реформ?
Петербуржец и градозащитников беспокоит отсутствие мер Смольного в части сохранности объектов культурного наследия города. Исторические здания чиновники отдают на откуп девелоперам, в большинстве случаев
«Усатый ансамбль» пожелал Петербургу в преддверии новогодних праздников нового, честного и компетентного губернатора, у которого слова не будут расходиться с делом.
Пусть же будет в Петербурге
Новый честный реформатор.
Мы желаем, чтоб явился
Компетентный губернатор!
Такие пожелания в конце года звучат все чаще, а известная актриса Ксения Алферова пожелала Беглову больше никогда не руководить городом, на фоне снежного коллапса и других проблем Петербурга, нерешенных им и его командой.
Спасибо!
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