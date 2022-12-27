Может лучше без реформ?: «Усатый ансамбль» спел частушки про провальные инициативы Беглова и Смольного

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Популярный среди жителей Петербурга музыкальный коллектив «Усатого ансамбля» из числа активистов движения «Город перемен» записал видео по итогам уходящего года, вспомнив все провалившиеся реформы и инициативы чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова.

В жанре частушек «Усатый ансамбль» напомнил, что из большого количества данных градоначальником обещаний практически ничего не выполнено.

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Губернатор снова за год

Нам всего наобещал.

Сделает? Не подкачает?

Он лишь ботокс подкачал.

Не забыли активисты и о решении Беглова повысить зарплату себе и чиновникам, которое обошлось налогоплательщикам в 2 миллиарда рублей.

А себе зарплату губер

Запросто опять поднял.

Деньги – вот, что очень быстро

Губер на свой счет принял.

Прошлись музыканты и по транспортной реформе Смольного, которую и эксперты, и общественность признали провальной.

Сел в автобус, он внезапно

Загорелся – это норма?

Круче! Это самый яркий

Результат его реформы!

Нерешенные проблемы мусорной реформы, создавшей много проблем горожанам в виде отсутствия вывоза отходов и увеличения популяции крыс, тоже стали объектом для критики в частушках. Беглову настоятельно рекомендуют отказаться от различного рода «новаций».

Мусорной итог реформы:

Крысы, грязь, песчаный шторм!

Дорогой наш губернатор!

Может лучше без реформ?

Петербуржец и градозащитников беспокоит отсутствие мер Смольного в части сохранности объектов культурного наследия города. Исторические здания чиновники отдают на откуп девелоперам, в большинстве случаев

«Усатый ансамбль» пожелал Петербургу в преддверии новогодних праздников нового, честного и компетентного губернатора, у которого слова не будут расходиться с делом.

Пусть же будет в Петербурге

Новый честный реформатор.

Мы желаем, чтоб явился

Компетентный губернатор!

Такие пожелания в конце года звучат все чаще, а известная актриса Ксения Алферова пожелала Беглову больше никогда не руководить городом, на фоне снежного коллапса и других проблем Петербурга, нерешенных им и его командой.