«Может, не надо майдана» – беглые оппозиционеры испугались, что Запад заменит Путина на Навального

Елена Острякова.  
28.11.2023 21:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 580
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Блогер-уголовник Алексей Навальный не будет менять российскую систему власти, если вдруг до нее дорвется после ухода Владимира Путина.

Об этом на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве заявил лидер подконтрольного покойному олигарху Борису Березовскому молодежного движения «Пора» Андрей Сидельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Блогер-уголовник Алексей Навальный не будет менять российскую систему власти, если вдруг до нее дорвется...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Представьте себе ситуацию. Открываются тюрьмы, выходит на свободу масса интересных людей, в том числе, Алексей Навальный. Его отличает от прочих оппозиционных лидеров то, что он никогда не критиковал систему Путина, если она не мешала Алексею продвигать себя. Его критика была направлена только против отдельных чиновников и ситуаций, связанных с коррупционными скандалами.

Он даже заявлял, что если Путин снимет с себя полномочия, то можно было бы его и простить – и дать уйти от ответственности», – сказала Ковалева.

Она обеспокоена тем, что Навальный не допустит во власть других беглых оппозиционеров, если вдруг Запад посадит его во главе России.

«Такой лидер устроил бы всех. При сохранении действующей вертикали места займут Навальный и люди из его штабов, ничего не меняя по сути. Эти люди могут оказаться у власти в России, потому что фигура Навального за рубежом раскручена. И у меня возникает вопрос, есть ли нам место в этой «прекрасной России будущего»?», – испугалась Ковалева.

Председательствующий предложил «депутатам» обсудить такую перспективу в частном порядке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть