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Блогер-уголовник Алексей Навальный не будет менять российскую систему власти, если вдруг до нее дорвется после ухода Владимира Путина.

Об этом на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве заявил лидер подконтрольного покойному олигарху Борису Березовскому молодежного движения «Пора» Андрей Сидельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте себе ситуацию. Открываются тюрьмы, выходит на свободу масса интересных людей, в том числе, Алексей Навальный. Его отличает от прочих оппозиционных лидеров то, что он никогда не критиковал систему Путина, если она не мешала Алексею продвигать себя. Его критика была направлена только против отдельных чиновников и ситуаций, связанных с коррупционными скандалами. Он даже заявлял, что если Путин снимет с себя полномочия, то можно было бы его и простить – и дать уйти от ответственности», – сказала Ковалева.

Она обеспокоена тем, что Навальный не допустит во власть других беглых оппозиционеров, если вдруг Запад посадит его во главе России.

«Такой лидер устроил бы всех. При сохранении действующей вертикали места займут Навальный и люди из его штабов, ничего не меняя по сути. Эти люди могут оказаться у власти в России, потому что фигура Навального за рубежом раскручена. И у меня возникает вопрос, есть ли нам место в этой «прекрасной России будущего»?», – испугалась Ковалева.

Председательствующий предложил «депутатам» обсудить такую перспективу в частном порядке.