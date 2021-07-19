19.07.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, СБУ, Украина
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«Может пора?» – Шойгу советуют согласиться на допрос СБУ в Мариуполе

Новости УкраиныУкраинские СМИ опубликовали копию повестки, направленной СБУ министру обороны РФ Сергею Шойгу с требованием...

Украинские СМИ опубликовали копию повестки, направленной СБУ министру обороны РФ Сергею Шойгу с требованием явиться 20 июля на допрос в Мариуполь для вручения обвинения по уголовному делу. Аналогичный документ направлен православному олигарху Константину Малофееву, одному из спонсоров Русской весны 2014 года. Они обвиняются в «Создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей».

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«Здесь весь Донбасс седьмой год ждёт, когда же Сергей Кужугетович наконец-то приедет в Мариуполь. А тут сами зовут, может пора?» – комментирует работающий в Донецке военкор Андрей Руденко.

С ним соглашается политолог Владимир Корнилов:

«По-моему, это хороший повод для России воспользоваться любезным приглашением. Лишь бы потом никто об «агрессии» не вопил – сами же позвали», – иронизирует эксперт.

Аналогично оценивает ситуацию и экс-командир бригады «Призрак» Юрий Шевченко.



«В корпусах Донбасса вызов Министра на допрос в Мариуполь вызвал небывалое воодушевление. «Свидетелями» готовы идти 100% личного состава. Техника – в готовности, заправлена. Боекомплект – соответствует поставленной задаче. Продовольствие – согласно установленным нормам. Приказ?!» – пишет он в своем блоге.

Сенатор Алексей Пушков опубликовал подробный комментарий:

«В Киеве живут в собственной виртуальной реальности. В этой придуманной реальности они назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглагают Айвазовского «украинским художником», вызывают в прокуратуру Сергея Шойгу и Константина Малофеева на «следственные действия», на полном серьезе требуя, чтобы они прибыли в Мариуполь 20 июля, словно не отдавая себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова. Словом, занимаются бурной имитацией некой политики при ее полном отсутствии», – считает Пушков.

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