«Может проблема – это Украина?» – Арестович намекает, что Зеленский доконал НАТОвцев

Вадим Москаленко.  
08.10.2023 21:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 981
 
Дзен, Колониальная демократия, НАТО, Украина


Украина умудряется ссориться с соседями даже, казалось бы, в самых невозможных для этого ситуациях, когда у всего мира нет иного выхода, чем принимать сторону Киева.

Об этом на канале «Альфа и омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина умудряется ссориться с соседями даже, казалось бы, в самых невозможных для этого ситуациях,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Словацкий пример: В Словакии отказались, правительство, предоставлять нам военную помощь. Это ведь не только производство боеприпасов, это Zuzana, отличная гаубица, передача вертолётов, истребителей и много-много чего, что было раньше, теперь не будет.

Есть ли наша доля ответственности, правительственная, в том, что мы потеряли одного из ключевых союзников, обеспечивающих нас боеприпасами, ремонтом, техникой? Всё, уже не передают.

Какие такие процессы происходят, и как мы на них адекватно реагируем, что появляются на 18-м году кровавой войны, когда у нас такие события, как в Израиле, чуть ли, бляха, не каждый день, у нас появляются люди, при том, что Украина ведёт абсолютно справедливую войну, со всех точек зрения, отказываются от помощи нам?

Это что же должно было такое произойти, что же мы должны были такое наделать, чтобы такая ситуация возникла?

Война-то абсолютно справедливая, никаких разночтений не может быть! Редко может быть настолько однозначно в моральном смысле. Всё на нашей стороне. Тем не менее, мы что-то сделали такое, что от нас начали отказываться наверное?» – задался вопросом экс-чиновник.

«Так вот, мы не только иногда не делаем сейчас то, что повышает наши партнёрские качества и подбивает у наших партнёров желание немедленно нас пригласить в ЕС и НАТО, а ещё заставляет их отказываться. Странные ЕС и НАТО отказываются в помощи нам, в абсолютно справедливой форме некоторым людям. Так вот, может что-то мы не так делаем?» – риторически спросил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть