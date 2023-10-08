«Может проблема – это Украина?» – Арестович намекает, что Зеленский доконал НАТОвцев

Украина умудряется ссориться с соседями даже, казалось бы, в самых невозможных для этого ситуациях, когда у всего мира нет иного выхода, чем принимать сторону Киева.

Об этом на канале «Альфа и омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Словацкий пример: В Словакии отказались, правительство, предоставлять нам военную помощь. Это ведь не только производство боеприпасов, это Zuzana, отличная гаубица, передача вертолётов, истребителей и много-много чего, что было раньше, теперь не будет. Есть ли наша доля ответственности, правительственная, в том, что мы потеряли одного из ключевых союзников, обеспечивающих нас боеприпасами, ремонтом, техникой? Всё, уже не передают. Какие такие процессы происходят, и как мы на них адекватно реагируем, что появляются на 18-м году кровавой войны, когда у нас такие события, как в Израиле, чуть ли, бляха, не каждый день, у нас появляются люди, при том, что Украина ведёт абсолютно справедливую войну, со всех точек зрения, отказываются от помощи нам? Это что же должно было такое произойти, что же мы должны были такое наделать, чтобы такая ситуация возникла? Война-то абсолютно справедливая, никаких разночтений не может быть! Редко может быть настолько однозначно в моральном смысле. Всё на нашей стороне. Тем не менее, мы что-то сделали такое, что от нас начали отказываться наверное?» – задался вопросом экс-чиновник.

«Так вот, мы не только иногда не делаем сейчас то, что повышает наши партнёрские качества и подбивает у наших партнёров желание немедленно нас пригласить в ЕС и НАТО, а ещё заставляет их отказываться. Странные ЕС и НАТО отказываются в помощи нам, в абсолютно справедливой форме некоторым людям. Так вот, может что-то мы не так делаем?» – риторически спросил Арестович.