«Может ракета на голову прилететь»: французский ВПК очкует заходить на Украину
Масштаб французско-украинских планов разработки ВПК грандиозен, все задержки происходят исключительно из соображений безопасности.
Об этом в интервью Ukraїner Q заявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть прекрасные проекты, в частности, наш министр ВС публично объявил о проекте с Рено относительно создания некоторых беспилотников на Украине. И это прекрасный проект, а у нас есть и другие, которые ведут французские компании. Например, это может приспособиться как разработки нового вооружения, так и технического обслуживания французских систем, которые уже были переданы Украине.
Мы предоставили много артиллерийских установок Caesar, а также бронетанспортёры VAB, и, конечно, всё это требует технической поддержки и обслуживания. Это одно из направлений, над которым мы должны работать», – сказал Весьер.
«Встаёт вопрос, почему иногда это дольше, чем ожидалось? Конечно, есть вопросы безопасности. Никогда не бывает просто принять промышленное решение об инвестировании и создании фабрик, заводов или промышленных линий на Украине, где вам могут прилететь ракеты на голову. Это, безусловно, то, что вы должны учитывать», – рассуждает француз.
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