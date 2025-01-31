«Может рвануть грязную бомбу»: американский полковник призвал следить за руками Буданова

Вадим Москаленко.  
31.01.2025 09:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 427
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Провокации, Украина


Из-за отчаянного положения ВССУ на фронте начальник ГУР Минобороны Кирилл (объявлен РФ в розыск) Буданов может пойти на создание грязной бомбы.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за отчаянного положения ВССУ на фронте начальник ГУР Минобороны Кирилл (объявлен РФ в розыск)...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«На Украине есть Буданов – глава национальной разведки в Киеве. Он настоящий фанатик, который хочет убить и уничтожить как можно больше русских. И он недавно сказал, что если не предпринять крайние меры, то Украина не выживет», – сказал Макгрегор.

Он призвал следить за украинцами, чтобы они напоследок не натворили бед.

«Ходят слухи об инциденте с ядерным реактором, грязной бомбой, или чем-о ещё. Я бы сказал, что единственный человек, чья группировка способна на такое безумие – это Буданов. Я надеюсь, что на него обратят внимание, и будут следить за ним. Потому что он мог бы это сделать, если бы у него были нужные ресурсы», – добавил полковник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить