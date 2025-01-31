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Из-за отчаянного положения ВССУ на фронте начальник ГУР Минобороны Кирилл (объявлен РФ в розыск) Буданов может пойти на создание грязной бомбы.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине есть Буданов – глава национальной разведки в Киеве. Он настоящий фанатик, который хочет убить и уничтожить как можно больше русских. И он недавно сказал, что если не предпринять крайние меры, то Украина не выживет», – сказал Макгрегор.

Он призвал следить за украинцами, чтобы они напоследок не натворили бед.