«Может рвануть грязную бомбу»: американский полковник призвал следить за руками Буданова
Из-за отчаянного положения ВССУ на фронте начальник ГУР Минобороны Кирилл (объявлен РФ в розыск) Буданов может пойти на создание грязной бомбы.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Украине есть Буданов – глава национальной разведки в Киеве. Он настоящий фанатик, который хочет убить и уничтожить как можно больше русских. И он недавно сказал, что если не предпринять крайние меры, то Украина не выживет», – сказал Макгрегор.
Он призвал следить за украинцами, чтобы они напоследок не натворили бед.
«Ходят слухи об инциденте с ядерным реактором, грязной бомбой, или чем-о ещё. Я бы сказал, что единственный человек, чья группировка способна на такое безумие – это Буданов. Я надеюсь, что на него обратят внимание, и будут следить за ним. Потому что он мог бы это сделать, если бы у него были нужные ресурсы», – добавил полковник.
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