«Может стать настолько грустно, что придётся прощаться с Бахмутом» – Арестович

Вадим Москаленко.  
15.01.2023 15:08
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Украина


Алексей Арестович начал готовить свою паству к потере Бахмута (Артемовска), уверяя, что, зато, русские потеряют во время операции 200 тысяч человек.

Об этом он сказал в интервью Алесе Бацман – супруге телешарлатана Дмитрия Гордона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Алексей Арестович начал готовить свою паству к потере Бахмута (Артемовска), уверяя, что, зато, русские...

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Советник Зе-офиса вещал в рамках линии киевской пропаганды, которая, пока это возможно, не признаёт потерю Соледара.

«Это просто волны смертников. Классическая история, и она даёт свой эффект. Но этот эффект…

Соледар же не взят до сих пор и Бахмут, сколько его берут уже? Соледар могут взять, там обстановка очень сложная, Бахмут не возьмут. По крайней мере, половину Бахмута не возьмут, потому что там речка делит.

Разве что обойдут по флангу, о чём они очень сильно мечтают. Нельзя говорить точно, посмотрим. Приедет 200 тысяч, там уже станет настолько грустно, что, возможно, придётся прощаться и с Соледаром, и с Бахмутом. Но, по крайней мере, мы делаем всё, чтобы этого не случилось», – сказал Арестович.

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