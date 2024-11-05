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Украинские солдаты настолько устали от войны, что массово дезертируют из армии.

Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил солдат ВСУ Евгений Спирин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я много общаюсь с людьми, которые получили ранение, лечатся. И я скажу, что настолько уставшего общества я ещё не видел, и даже представить не мог, что оно таким бывает. Так вот, никто из них не говорит: «Та лучше уже переговоры». Но никто и не говорит что «нас продали, затоптали, мы воевали». Скорее такое – «Окей, рожайте уже эти переговоры, я бросаю свой пиксель в угол – и иду к жене в село», – сказал Спирин.

«После условной декриминализации СОЧ [самовольного оставления части], первых случаев, и так далее, и все об этом сейчас говорят, что если год назад, условно, было 3 случая на 30, то сейчас это 15 случаев на 30. Я за некоторых ушедших в СОЧи даже рад. Потому что смотреть, как три года из человека вытягивали всю жизнь, как он получил двести контузий, ранения во все части, куда только можно, и продолжает тянуть эту лямку, и никто не говорит про демобилизацию, то может… так и надо. Может, они все пойдут в СОЧ», – добавил всушник.